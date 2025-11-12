ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी नरेश सहरावत को 6 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मिली

पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 नवंबर 2018 को सिख दंगों के मामलों में नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

Published : November 12, 2025 at 6:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगों के मामलों में दोषी नरेश सहरावत को 6 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान नरेश सहरावत की ओर से पेश वकील धर्म राज ओहला ने कहा कि याचिकाकर्ता की 13 नवंबर को गंगाराम अस्पताल में सर्जरी होनी है और उसके घर में 27 और 29 नवंबर को शादी होने वाली है.

उन्होंने इसके लिए नरेश सहरावत को अंतरिम जमानत देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 6 दिसंबर तक नरेश सहरावत को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. नरेश सहरावत को अपनी मां के निधन के बाद दस दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी. अंतरिम जमानत 13 नवंबर को खत्म हो रही थी.

नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी: बता दें कि 20 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में 1984 में दो लोगों की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई थी.

दिल्ली पुलिस ने ये मामला सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था. लेकिन 1984 के दंगों की जांच करनेवाली एसआईटी ने इस मामले को फिर से खोला. दोनों पर आरोप है कि 1984 में भड़के सिख दंगों के दौरान महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार की हत्या की थी. पुलिस से इस मामले की शिकायत हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने की थी.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि 1984 सिख दंगे के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह को 1 नवंबर, 1984 की हत्या हुई थी. जबकि, विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी. इन दोनों मामलों में 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा चुका है. बता दें कि, कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

