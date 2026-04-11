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EXPLAINER: 1980 बस्तर विकास का विजन डॉक्यूमेंट, लागू होता तो नहीं पनपता नक्सल, इंदिरा के सपनों को कांग्रेस की ही सरकारों ने फाइलों में किया दफन

1980 में बना इंदिरा गांधी का यह विजन डॉक्यूमेंट जो 1983 में बनकर तैयार हुआ उसके पहले उसके कई पहलुओं को केंद्र और राज्य सरकार के पास भेजा भी गया लेकिन काम एक भी बिंदु पर नहीं शुरू हो पाया. इंदिरा गांधी का बस्तर विजन डॉक्युमेंट 1984 के बाद चर्चा में ही नहीं रहा. जिस बस्तर को आर्थिक समृद्धि की राह पर इंदिरा गांधी ले जाना चाहती थी कांग्रेस की बनी कई सरकारों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. आज जब बस्तर के विकास की बात शुरू हुई है तो इस विजन डॉक्यूमेंट का चर्चा में आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अगर बस्तर को 1980 वाले विजन डॉक्यूमेंट से दिशा दी गई होती तो बस्तर में नक्सलवाद आता ही नहीं. कांग्रेस सवाल जरूर पूछ रही है कि जिन जगहों से नक्सलवाद समाप्त हुआ उन गांव के लिए वर्तमान सरकार ने एक करोड रुपए देने की बात कही है. लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने बस्तर से करोड़ों की कमाई, लाखों रोजगार का और देश के आर्थिक विकास में योगदान का जो स्वरूप खड़ा किया था वह बस्तर के बदलाव की कहानी तो लिखता. वह बस्तर में आया ही नहीं.

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी तारीख हो चुकी है, इस तारीख ने बंदूक के बल पर चलने वाली सरकार को बस्तर से खत्म कर दिया. विकासवाद की बात शुरू हुई है तो संभव है कि विकास के जो मापदंड है उसके आधार क्या होंगे. इस पर सरकार की रणनीति भी होगी और विपक्ष का सवाल भी. हालांकि एक सवाल जो सबसे ऊपर उठ रहा है वह कांग्रेस को ज्यादा कटघरे में खड़ा करने वाला है. जिस रिपोर्ट को इंदिरा गांधी द्वारा तैयार करवाया गया था उस बस्तर में लागू न कर पाने की वजह क्या थी.

अब छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से खत्म हुए नक्सली के बाद उन क्षेत्रों की विकास को लेकर रणनीति और योजना पर काम शुरू हो गया है. हालांकि इस बात की भी शुरुआत काफी तेजी से हुई है कि बस्तर के विकास को लेकर जो बातें कही गई थी वह जमीन पर नहीं उतर रही है. 7 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और बस्तर के विकास के लिए एक डॉक्यूमेंट भी साझा किया. पीएम से सीएम की मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति तेजी से हो रही है. सवाल यह भी उठ रहा है की जिन वादों को बस्तर के लिए किया गया था अगर उसे नहीं पूरा किया गया तो फिर बस्तर के विकास की बात के मायने क्या है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय कौन सी मांगे रखी गई है इस बात का सबके सामने आना जरूरी है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की किए वादों की याद दिलाते हुए यहां तक कह दिया के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जहां से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा उस गांव को एक करोड रुपए दिए जाएंगे. आखिर वह पैसा कहां है. राजनीति में विपक्ष में रहने वाली पार्टी का सत्ता पक्ष से सवाल करना लाजमी है. लेकिन जिस नीति को कभी सत्ता में रहते हुए उन्हीं लोगों ने बनाया उसके ना पूरा होने पर सवाल और उसका उत्तर देने के लिए कौन तैयार होगा यह तो आज की राजनीति में नहीं कहा जा सकता. लेकिन बस्तर के विकास के लिए जो मजमून कभी इंदिरा गांधी ने तैयार किया था अगर वह बस्तर की जमीन पर उतर गया होता तो शायद नक्सलवाद का नामो निशान उस समय मिट गया होता.

1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बस्तर के विकास को लेकर प्लानिंग का निर्देश दिया था. प्लानिंग कमीशन को इस बात के लिए कहा गया था कि बस्तर के विकास के लिए कौन सी योजनाएं प्राथमिकता के तौर पर लागू की जाए. इंदिरा गांधी के निर्देश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रामचंद्र सिंह देव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी. कमेटी ने बस्तर के विकास का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था. लेकिन उस समय के हालात, राजनीति की जरूरत और बस्तर पर होने वाली राजनीति ने उस पूरी बुनियाद को ही इतना खोखला कर दिया कि सरकार वाले इस खोखले बुनियाद पर जनताना सरकार ने इतना मजबूत प्रहार किया कि बस्तर से विकासवाद गायब हो गया और बस्तर नक्सलगढ़ की राजधानी बन गई.

रायपुर: वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी क्षेत्र को करना पड़ा है तो वह बस्तर रहा है. बस्तर की बुनियाद विकास से भटक कर नक्सलियों के संगीन के साए में सिसकियां लेती रही. सबसे बड़ी बात यह थी वहां की बुनियाद को समझने का भी समय किसी के पास इसलिए भी नहीं था. वजह जो जंगल कभी बस्तर क्षेत्र के विकास का आधार बन सकते थे वहां पर बंदूक वाली सरकार चल रही थी. जिस पानी से विकास की नई कहानी लिखी जा सकती थी उस पर बंदूकों से पहरा लगा दिया गया था. जो जमीन बस्तर के लोगों की जीने का आधार थी वहां पर लाल सलाम, आतंक का ऐसा पर्याय बन चुका था कि जीने के लिए जिंदगी अपने बस में थी ही नहीं. ऐसा नहीं था कि इसे बदलने के लिए प्रयास नहीं हुए. ऐसा भी नहीं था उस क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए इसका प्रारूप नहीं था. बस्तर की बुनियाद को कैसे देश की आर्थिक संरचना का आधार बनाया जाए इसकी कोई रणनीति नहीं थी. लेकिन सियासत ने उस कालखंड में जो रचना की उसने बस्तर के विकास की पूरी बुनियादी लटका दी. सरकार कोई भी रही हो ध्यान किसी ने नहीं दिया. सबसे अहम ये भी रहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई.

इंदिरा गांधी के बस्तर विजन डॉक्यूमेंट बस्तर के विकास के लिए तैयार किया गया था. जिसकी रूपरेखा इंदिरा गांधी जी निर्देश पर हुई थी. जानकारी के अनुसार नक्सलबाड़ी में नक्सलियों के आंदोलन के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी नक्सली विद्रोह ज्यादा बड़ा हो सकता है. 1967 में हुए नक्सलबाड़ी विद्रोह को लेकर दिल्ली में भी चर्चा काफी तेज रही. 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय हुई यह घटना बहुत बड़ी मानी गई थी. हालांकि पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से इसका दमन किया गया और उसके बाद इस पर एक विचार होना भी शुरू हो गया कि इस तरह के आंदोलन और बड़े ना हो इस पर क्या किया जाना चाहिए.

1977 में नागपुर में हुई नक्सलियों की बैठक और बने रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान के बाद इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धांत शंकर राय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ बैठक कर इस बात पर रणनीति तैयार करने की बात कही थी. नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद अब यह दंडकारण्य एरिया में फैलने की जानकारी है इसे कैसे रोका जाए इसको लेकर कारण नीति तैयार होनी चाहिए. इंदिरा गांधी के इसी आदेश के बाद इस पर काम शुरू हुआ हालांकि सिद्धांत शंकर राय 1972 से 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे उससे पहले पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी की घटना हो चुकी थी इस कारण इस बात को लेकर भी बैठक को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया था ताकि वह मध्य प्रदेश में न पनप सके.

इंदिरा गांधी द्वारा की गई इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार शुभांशु चौधरी ने बताया कि इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से नक्सलबाड़ी में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया दंडकारण्य एरिया में भी इस तरह के ऑपरेशन को चलाया जाना चाहिए. हालांकि उस समय दोनों मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत नहीं थे कि किसी तरह का कोई ऑपरेशन फोर्स का चलाया जाए. विकास की बुनियाद पर क्षेत्र को ज्यादा मजबूत करने का पक्ष रखा गया और यह कहा गया कि बस्तर के लिए एक अलग से योजना बनाई जानी चाहिए ताकि बस्तर की जनता उनके झांसे में आए. उसके बाद इंदिरा गांधी के पहल पर बस्तर के विकास के लिए काम होना शुरू हुआ और मध्य प्रदेश योजना परिषद को इसकी जिम्मेदारी दी गई इसके पहले अध्यक्ष रामचंद्र सिंह देव बनाए गए थे. वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए इसका पूरा प्रारूप तैयार करने का समय था. 1980 में इंदिरा गाधी ने बस्तर विकास को लेकर प्राथमिक आधार पर जिन बिंदुओं पर बात की थी उसी को मूल आधार बना कर काम शुरु हुआ था.

इंदिरा गांधी 1982 में रायपुर में कुछ देर के लिए रुकी थी. उस दौरान भी बस्तर विकास के लिए बन रहे योजना पर उन्होंने चर्चा की थी. रायपुर में चर्चा के दौरान जिन बातों को प्राथमिकता में रखा गया उसमें नक्सल की बात ही सबसे ज्यादा थी.- वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी

बस्तर विकास को लेकर हुई चर्चा के प्रमुख बिंदु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर विकास को लेकर हुई चर्चा के प्रमुख बिंदु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1980 के बस्तर विजन पर टी एस सिंदेव ने क्या कहा?

विजन डॉक्यूमेंट को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद के उभरने और उसको नियंत्रण में करने के अनुभव को देखते हुए इंदिरा जी ने बस्तर के लिए भी भांप लिया होगा कि क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो लोग कटे रह जाएंगे. अबूझमाड़ जैसे इलाके में भोले-भाले लोगों का लाभ कोई और ना ले इसके लिए वहां के लोगों को मुख्यधारा और विकास से जोड़ने की सोच रही होगी.

उस समय की सरकारों ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस-भाजपा ही नहीं उस समय मिली-जुली सरकारें भी रहीं. इस बीच इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव जी आए उनकी शहादत हुई. बहुत सारी ऐसी बातें रहीं लेकिन उस समय जो इंदिरा जी ने भांपा था वो ही आज हम कर रहे हैं.

उसके बाद जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब RC सिंहदेव साहब ने भी विजन बनाने की बात कही थी. मुझसे भी कहा था कि तुम भी प्लान बनाओ, सरगुजा के लिए. शिक्षा, स्वास्थ्य, अलग-अलग प्रकार की कृषि जैसे कई बिंदु रखे थे. आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें इस पर विजन बना था. उन्होंने रमन सिंह के साथ साझा भी किया. कितना उसे अपनाया गया या नहीं वो अलग बात है.

कमेटी जिसे मिली जिम्मेदारी

1980 में अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार ने योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के माध्यम से, अधिसूचना क्रमांक 50/81/23/P2/83 दिनांक 15 जनवरी, 1983 के तहत, बस्तर जिले के लिए एक पृथक एवं विस्तृत विकास योजना तैयार करने हेतु, राज्य योजना मंडल के अधीन एक कार्यदल का गठन किया. बस्तर के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, बस्तर में किन योजनाओं पर कार्य करना है, इसे लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करनी थी. इसके लिए विधिवत एक कार्यदल का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों के रखा गया.

बस्तर विकास योजना के पदाधिकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्य समूह

अधिसूचना क्रमांक 50/81/23/P2/83 दिनांक 15 जनवरी, 1983 के तहत एक कार्य समूह का गठन किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में वहां की स्थितियों का आकलन करना था. इसमें जो भी विभाग बस्तर के विकास में भूमिका अदा कर सकते थे सभी को इसमें रखा गया था. जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी इस कार्य समूह में रखा गया था.

कार्य समूह के सदस्य

उद्योग आयुक्त

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

निदेशक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक, चिकित्सा सेवाएं

निदेशक, बागवानी

यू.एस. त्रिवेदी, सलाहकार, राज्य योजना बोर्ड (उस समय इस पद पर थे)

जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

नोट- सदस्य पद आधारित थे. जो उस समय उस पद पर पदस्थापित थे वही बस्तर विकास योजना के कार्य समूह के सदस्य होते थे.

किन योजनाओं पर होना था काम

अधिसूचना क्रमांक 50/81/23/P2/83 दिनांक 15 जनवरी, 1983 के जारी हुए निर्देश में कुल 13 क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनी थी. इन क्षेत्रों के विकास से बस्तर के विकास को गति दी जा सकती है इसे लेकर योजना तैयार हुई थी. बस्तर प्राकृतिक तौर पर काफी समृद्ध रहा है. यहां वन संपदा पर आधारित जन जीवन बहुत आराम से मजबूत जीवन शैली के साथ रह सकता है. क्षेत्रीय आधार की योजनाएँ यहां के विकास को गति देंगी इसे लेकर ही बस्तर को उसको भौगोलिक संरचना के आधार पर विकसित करने की रणनीति तैयार हुई थी. बस्तर विकास को लिए डॉक्यूमेंट में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा गया था.

बस्तर विकास की 13 सूत्रीय कार्य योजना क्या थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर विकास की 13 सूत्रीय कार्य योजना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुनियाद नहीं बनी

बस्तर में नक्सलवाद के मजबूत होने की वजह को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि जिन बुनियादी चीजों पर सरकार को काम करना था वह सरकार ने किया ही नहीं. इंदिरा गांधी ने बस्तर विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक कमेटी गठित कर योजना देने की बात जरूर कही थी. लेकिन जब तक यह तैयारी पूरी हुई इंदिरा गांधी स्वयं दुर्घटना की शिकार हो गई. उनके जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट पर किसी ने काम ही नहीं किया. वास्तव में जिन बिंदुओं को तत्कालीन योजना परिषद ने तैयार किया था और उस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रामचंद्र सिंह देव बस्तर की जिस बुनियाद को रखे थे अगर उस पर काम हो गया होता तो नक्सलवाद को इतनी जगह नहीं मिलती.

वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि जिस जल, जंगल और जमीन की बात नक्सली करते थे उसी को ठीक करने की पूरी कार्य योजना इसमें बनाई गई थी. लेकिन बाद की सरकारों ने ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई ही नहीं कि इस पर काम किया जा सके. आज जिसको लेकर सरकार काम करने की बात कर रही है वह बहुत पहले तैयार हो गया था. खेतों को दिए जाने वाले पानी को अगर दो फसलों के लिए उपलब्ध करा दिया जाता तो वहां खेती और रोजगार दोनों के अवसर मजबूती से पैदा हो जाते. बस्तर में 65 फ़ीसदी जंगल है और इस पर इतनी ही आबादी निर्भर है. अगर वन उपज की सही कीमत इन लोगों तक पहुंचा दी गई होती तो नक्सलवाद को यहां कोई जगह नहीं मिल पाती. मत्स्य पालन यहां की भौगोलिक संरचना के अनुसार एक बड़े आजीविका का साधन है. सरकार नीतिगत तौर पर काम करवाती और इसके लिए किसानों को सहायता उपलब्ध करती तो इसमें बहुत बड़ा रोजगार था और यहां से पलायन की समस्या ही समाप्त हो जाती. चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली यह सारी चीज किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी आवश्यकता है. इसे सरकार को पूरा ही करना है. यह किसी योजना का हिस्सा नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति का मौलिक हक है. अगर यह सुविधा भी सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो उस क्षेत्र की अधूरी संरचना, विकास या मानवीय मूल्य का सारा आधार ही खत्म हो जाएगा. वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि शायद इसकी कमी जरूर रही जिसके कारण विकासवाद वाली विचारधारा नक्सलवाद के विचारधारा को अपना कर पांच दशक तक विकास के इन मापदंडों से बस्तर को महरूम ऱखी है.

पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है

बस्तर के विकास को लेकर ईटीवी भारत से खास बात करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि बस्तर के विकास को लेकर बनाई गई कई योजनाएं और कई पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारी चीज समाहित की गई. मैं किसी एक डॉक्यूमेंट के प्लान या उसकी योजना की बात को नहीं कह सकता, लेकिन जिन योजनाओं की चर्चा आप कर रहे हैं यही योजनाएं किसी भी समाज की बुनियाद है. अगर आप कृषि की बात करते हैं तो भारत की आर्थिक संरचना ही कृषि पर आधारित है. बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन ये हमारे पारंपरिक कृषि व्यवसाय के दूसरे स्रोत हैं. बस्तर की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वहां पर जंगल जीवन के आधार के साथ जुड़ा है. वहां पर जो कमियां रही उस ठीक करना जरूरी है. वर्तमान में हम जहां पहुंचे हैं वहां से विकास को नया आधार देना है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि खेती के क्षेत्र का विकास हो, मत्स्य पालन का विकास हो, सड़के बने बिजली पहुंचे लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले चिकित्सा व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षा का आधार हर गांव तक पहुंचे बस्तर के बदलाव की यह बुनियाद है. जंगल पर निर्भरता बस्तर के लोगों के जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन है. बस्तर में वनोपज को लेकर के सरकार को ज्यादा मजबूती से काम करना होगा ताकि वहां के लोगों की कमाई और लोगों की आर्थिक संरचना और मजबूत हो सके. पहले की योजनाओं में किन चीजों को रखा गया और कितना काम किया गया यह बात अलग है. लेकिन एक बात तो तय है की विकास के नए आधार को नए तरीके से खड़ा करना होगा. बस्तर को बदलने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था वहां देनी होगी. सुरक्षाबलों ने अपना काम पूरा कर दिया है अब वहां पर विकास को पहुंचाने के लिए जितने भी विभाग हैं सबको उतनी ही तेजी से काम करना होगा जितनी तेजी से नक्सली को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने जी जान लगाकर काम किया है. उन्होंने कहा कि लोगों तक उनकी बुनियादी जरूरत की चीज बिना किसी रूकावट के पहुंच सके और इतनी सारी चीज अगर हो गई तो बस्तर में जो लोग रहते हैं वह बहुत मेहनती हैं. उनको बहुत कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं होगी वह अपनी मेहनत से खुद को स्वावलंबी बना लेंगे और बस्तर को एक नया विकास दे देंगे.

बस्तर विकास का सही डॉक्यूमेंट

बस्तर के विकास योजनाओं को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि संयुक्त मध्य प्रदेश में योजना परिषद ने बस्तर विकास के लिए जो भी रिपोर्ट बनाई हो और उसमें जिन बिंदुओं को रखने की बात आप बता रहे हैं दरअसल वह किसी भी व्यवस्था सुधार की बुनियादी बातें हैं. किसी भी समाज की आर्थिक संरचना की मजबूती तब तक चर्चा में ही नहीं आ सकती जब तक लोग वहां पहुंचेंगे नहीं. जिस बस्तर के गांव तक पहुंचने के लिए अभी सड़क नहीं है वहां तक कोई विकास कैसे पहुंचेगा यह सबसे बड़ा सवाल है. जंगल में आज भी नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम है तो जंगल का रास्ता साफ सुथरा नहीं है यह बिल्कुल स्पष्ट है. ऐसे में कोई भी विकास बस्तर के गांव तक कैसे पहुंचे इसके लिए कोई न कोई रास्ता और सड़क तो सरकार को देना पड़ेगा. अगर सरकार सड़क नहीं दे रही है तो इसका मतलब वहां तक विकास नहीं पहुंचेगा.

वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि मैंने सिर्फ एक बुनियादी बात बताई है, जहां तक शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, स्वच्छ पेयजल की बात है, गांव तक बिजली पहुंचाने की बात है, यह सरकार द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी योजना का यह प्राथमिक आधार है. इसके अलावा अगर औद्योगिक संरचना लगती है या विकास के कोई वैसे बड़े आधार वहां खड़े किए जाते हैं जिससे बड़े रोजगार का सृजन होगा तो सरकार की अतिरिक्त योजना में उस कहा जा सकता है. लेकिन खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करना, चलने के लिए सड़क की व्यवस्था करना, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना, लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यह ऐसी बुनियादी चीज है इसके बगैर किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है. यदि इंदिरा गांधी के विजन डॉक्यूमेंट में इन्हीं बातों को रखा गया था जिसके बारे में आज यह कहा जा रहा है कि अगर यह चीज लागू हुई होती तो बस्तर में नक्सलवाद नहीं आता तो उससे बहुत ज्यादा आगे जाकर के वर्तमान की सरकार भी काम नहीं कर रही है.

वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि 7 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर का एक ब्लूप्रिंट दिया है. जिसमें उन्होंने लगभग इसी तरह की बातें रखी है. चाहे नदियों पर बांध बनाने की बात हो, खेतों तक पानी देने की बात हो. कौशल विकास के लिए केंद्र खोलने की बात हो. प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात हो. खेलों से बस्तर को बदलने की बात हो. यह तमाम चीज इस बुनियादी व्यवस्था से जुड़ी हैं जो बस्तर के विकास की पहली संरचना से जुड़ा है. योजनाएं बनी क्रियान्वयन कितना हुआ आवश्यक यह है. नक्सलवाद समाप्त हुआ है, बंदूक लेकर चलने वाले नक्सली अब जंगल में नहीं है. यह सरकार दावा कर रही है. अब ऐसे बंदूक लेकर चलने वाले नक्सली कहीं ना रहे इसका इतजाम करना ही बस्तर का विकास है.और यही बस्तर का सही विकास का डॉक्यूमेंट है.