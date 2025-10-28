जोधपुर में होगा वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का विस्तार, 195 करोड़ रुपए और मंजूर

जोधपुर में होगा वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का विस्तार, 195 करोड़ रुपए और मंजूर
स्वीकृत राशि से डिपो के विस्तार के साथ अत्याधुनिक बहुद्देश्यीय वर्कशॉप और विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का मार्ग खुला.
Published : October 28, 2025 at 7:57 AM IST
जोधपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर में बन रहे वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार की 195 करोड़ की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना को सोमवार को हरी झंडी दी. स्वीकृत राशि से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के साथ बहुद्देश्यीय वर्कशॉप और विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का मार्ग भी खुल गया. उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड को 195 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था. इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत समेत सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव वाले इंजीनियरों को ट्रेनिंग की सुविधा भी जोधपुर में ही मिल सकेगी.
जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि भगत की कोठी वाशिंग लाइन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण जारी है. परियोजना के दूसरे चरण में बहुद्देश्यीय,आधुनिक और आवासीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है, जहां वंदे भारत बेड़े की सभी ट्रेनों के रख रखाव और उससे जुड़े इंजीनियरों व सहायक कर्मचारियों को उच्च मानकों वाली ट्रेन मशीनरी संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए रेल मंत्री ने 195 करोड़ रुपए का बजट किया.
पढ़ें:जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, 167 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा साल के अंत तक
जोधपुर बनेगा हाई स्पीड रेल का अहम केंद्र: द्वितीय चरण में मेंटेनेंस डिपो और प्रशिक्षण केंद्र में विशेष विभाग होंगे. इनमें हर विभाग अलग-अलग तकनीकी और परिचालन क्षेत्रों के लिए समर्पित होगा. इसके साथ जोधपुर देश के हाई स्पीड रेल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा. सर्वोत्तम रखरखाव, सुविधा, केंद्रीकृत संचालन और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना का संयोजन न केवल क्षेत्र की रेल क्षमताओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि भारतीय रेलवे की भविष्य की तैयारी के लिए नए मानक भी स्थापित करेगा.
बेहतर गति से सुगम सफर: एक बार चालू हो जाने पर यह डिपो भारतीय रेलवे पर चलने वाली सभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संपूर्ण रख रखाव का कार्यभार संभालेगा. इससे परिचालन सुव्यवस्थित होगा. यात्रियों को बेहतर गति व सुविधा मिलेगी. न केवल सेवा विश्वसनीयता और टर्नअराउंड समय में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र में रेल परिचालन की समग्र दक्षता भी बढ़ेगी. भगत की कोठी का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है. यह रेलवे पर अपनी तरह का पहला डिपो होगा.
पढ़ें: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण, अहमदाबाद रूट पर ट्रेन में देंगे यह सौगात
प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास: भगत की कोठी (जोधपुर) में स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की नींव प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2024 को रखी थी. इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है.
इन सुविधाओं का भी विस्तार: भगत की कोठी में मेंटेनेंस कम वर्कशॉप डिपो के द्वितीय चरण में अनुरक्षण सुविधाओं के विस्तार में इंस्पेक्षन बे-लाइन पर कवर्ड शेड़, वृह्द कवर्ड वर्कशॉप क्षेत्र का विकास, ओएचई सुविधा युक्त पिट लाइन, पिट व्हील अनुरक्षण का विस्तार व सर्विस बिल्डिंगों का निर्माण आदि कार्य किया जाएगा.
मेंटेनेंस सह वर्कशॉप डिपो के निर्माण से लाभ
- एक ही जगह अत्याधुनिक तकनीक युक्त स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण की सुविधा मिलेगी
- अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से संरक्षा में बढ़ोतरी होगी
- अनुरक्षण सुविधा बेहतर होने से अधिक ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी
- अधिक ट्रेनों के संचालन से क्षेत्र में रेल कनेक्टीविटी मजबूत होगी
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक तरह के रोजगारों का सृजन होगा