जोधपुर में होगा वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का विस्तार, 195 करोड़ रुपए और मंजूर

जोधपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर में बन रहे वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार की 195 करोड़ की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना को सोमवार को हरी झंडी दी. स्वीकृत राशि से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के साथ बहुद्देश्यीय वर्कशॉप और विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का मार्ग भी खुल गया. उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड को 195 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था. इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत समेत सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव वाले इंजीनियरों को ट्रेनिंग की सुविधा भी जोधपुर में ही मिल सकेगी.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि भगत की कोठी वाशिंग लाइन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण जारी है. परियोजना के दूसरे चरण में बहुद्देश्यीय,आधुनिक और आवासीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है, जहां वंदे भारत बेड़े की सभी ट्रेनों के रख रखाव और उससे जुड़े इंजीनियरों व सहायक कर्मचारियों को उच्च मानकों वाली ट्रेन मशीनरी संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए रेल मंत्री ने 195 करोड़ रुपए का बजट किया.

जोधपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो (ETV Bharat Jodhpur)

जोधपुर बनेगा हाई स्पीड रेल का अहम केंद्र: द्वितीय चरण में मेंटेनेंस डिपो और प्रशिक्षण केंद्र में विशेष विभाग होंगे. इनमें हर विभाग अलग-अलग तकनीकी और परिचालन क्षेत्रों के लिए समर्पित होगा. इसके साथ जोधपुर देश के हाई स्पीड रेल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा. सर्वोत्तम रखरखाव, सुविधा, केंद्रीकृत संचालन और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना का संयोजन न केवल क्षेत्र की रेल क्षमताओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि भारतीय रेलवे की भविष्य की तैयारी के लिए नए मानक भी स्थापित करेगा.