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Special: 1947 के विभाजन का दंश, बीकानेर और जोधपुर रियासतों में विस्थापितों के संघर्ष की अनकही कहानी

लग-अलग कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं: पाकिस्तान में की गई सेवा को विदेश में की गई सेवा अवधि मानते हुए उन्हें भारत में सेवा से जोड़ने और समायोजित करने की व्यवस्था की गई. यह उस दौर की प्रशासनिक चुनौती को दर्शाता है, जब केवल लोगों का ही नहीं बल्कि सरकारी सेवाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं का भी विभाजन हो रहा था. दरअसल, 1947 के विभाजन के बाद प्रशासनिक ढांचे, संपत्तियों और सरकारी व्यवस्थाओं के पुनर्गठन की व्यापक प्रक्रिया चली. विस्थापितों की संपत्ति और पुनर्वास के लिए अलग-अलग कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गईं.

पाकिस्तान में सरकारी सेवा, फिर भारत में वापसी: उन्होंने बताया कि विभाजन का प्रभाव केवल किसानों, व्यापारियों और सामान्य परिवारों तक सीमित नहीं रहा. बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे, लेकिन परिस्थितियों के बदलने के बाद भारत लौटना चाहते थे. डॉ. गोयल के अनुसार, ऐसे लोगों के सामने अपनी सेवा और भविष्य को लेकर भी बड़ी समस्या थी. कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उनकी पूर्व सेवा अवधि को भी ध्यान में रखा गया.

पाकिस्तान जाकर वापस लौटे कुछ लोग: डॉ. गोयल बताते हैं कि उस समय गंगानगर और आसपास के क्षेत्र में राठ जाति के लोग भी रहते थे. विभाजन के दौरान इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां की परिस्थितियों और झेली गई परेशानियों के कारण कुछ समय बाद वापस भारत लौट आए. लौटने के बाद उन्हें यहां दोबारा बसाया गया. यह प्रसंग इस बात को सामने लाता है कि विभाजन के बाद सीमा पार जाना हमेशा अंतिम और स्थायी निर्णय नहीं था. परिस्थितियों ने कई परिवारों को दोबारा अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया.

बीकानेर और गंगानगर बना पुनर्वास का बड़ा क्षेत्र: उन्होंने बताया कि विभाजन के बाद तत्कालीन बीकानेर राज्य का गंगानगर क्षेत्र विस्थापितों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बना. पश्चिमी पंजाब और अन्य इलाकों से आए लोगों को यहां कृषि भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें नए सिरे से बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई. ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी तत्कालीन बीकानेर राज्य के गंगानगर क्षेत्र में विस्थापितों को कृषि भूमि दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं. बाद के दशकों में इस क्षेत्र में विकसित हुई कृषि अर्थव्यवस्था में इन पुनर्वासित परिवारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा.

सीमाएं बदलीं, लोगों की दुनिया बदल गई: डॉ. नितिन गोयल ने बताया कि 1947 में राजनीतिक सीमाओं के बदलने के साथ ही लाखों परिवारों की भौगोलिक पहचान भी बदल गई, जो लोग पीढ़ियों से अपने गांवों, कस्बों और शहरों में रह रहे थे, उन्हें अचानक यह तय करना पड़ा कि उन्हें किस तरफ जाना है. विशेष रूप से सिंध और पश्चिमी पंजाब से भारत की ओर आने वाले लोगों के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी. शुरुआती दौर में अनेक लोग अपनी संपत्ति, पशुधन और घरेलू सामान तक साथ लेकर निकलने का प्रयास करते थे. सरकारी दस्तावेजों में भी विस्थापितों की भूमि, संपत्ति और पुनर्वास से जुड़े मामलों का विस्तृत उल्लेख मिलता है. भारत सरकार के पुनर्वास संबंधी दस्तावेजों में बीकानेर सहित राजस्थान की रियासतों में विस्थापितों के पुनर्वास की योजनाओं का उल्लेख मिलता.

आजादी के साथ मिला विभाजन का दंश: इतिहास के इसी गहरे जख्म और मानवीय संघर्ष को याद रखने के लिए बीकानेर स्थित राज्य विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ. नितिन गोयल से खास बातचीत की ईटीवी भारत ने डॉ. नितिन गोयल ने बताया कि स्वतंत्रता का यह पावन पर्व जहां हमारे लिए असीम गौरव का अवसर है, वहीं इसके साथ विभाजन की उस भयानक विभीषिका को याद करना भी उतना ही जरूरी है. उनके अनुसार, यह एक ऐसा ऐतिहासिक और गहरा दंश है जिसे शब्दों में बयान करना आज भी बेहद कठिन है. उस दौर की त्रासदी को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और झेला, उनके लिए यह केवल इतिहास की कोई सूखी घटना नहीं थी, बल्कि ताउम्र दिल में चुभने वाली एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा थी. यही वजह है कि भारत सरकार ने भी इस मानवीय पक्ष को हमेशा जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को उस दौर के सामाजिक विघटन से परिचित कराने के लिए हर साल 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया.

बीकानेर: 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी की एक नई सुबह का स्वागत कर रहा था, लेकिन इतिहास की इस सबसे बड़ी खुशी के ठीक पीछे सदियों की सबसे दर्दनाक मानवीय त्रासदी भी छिपी थी- देश का विभाजन. इस विभाजन ने रातों-रात लाखों लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीनों, खेतों और स्मृतियों से उखाड़कर अनजान रास्तों पर मरने के लिए छोड़ दिया. अक्सर विभाजन की इस विभीषिका की चर्चा पंजाब, दिल्ली या बंगाल तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के तपते रेगिस्तान ने भी इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था. बीकानेर और जोधपुर जैसी तत्कालीन रियासतों के सरकारी अभिलेख गवाह हैं कि कैसे सीमा पार सिंध और पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आए हजारों विस्थापितों और उनके हजारों पशुधन को यहां पनाह मिली, जिसने आने वाले दशकों में पूरे राजस्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया.

विभाजन के बाद प्रशासनिक चुनौतियां (ETV Bharat GFX)

थारपारकर से आए 10,500 लोगों का काफिला: डॉ. नितिन गोयल ने बताया कि विभाजन के बाद पश्चिमी राजस्थान की सीमा से आने वाले विस्थापितों की स्थिति कितनी कठिन थी, इसका एक महत्वपूर्ण उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में मिलता है. उन्होंने बताया कि तत्कालीन दिल्ली सरकार की ओर से जोधपुर रियासत को भेजे गए एक पत्र में थारपारकर क्षेत्र से आए करीब 10,500 लोगों का उल्लेख मिलता है. ये लोग अपने पशुओं के साथ जोधपुर पहुंचे थे. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इतनी बड़ी संख्या में लोगों और उनके पशुधन को तत्काल आश्रय, भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराने की थी. पत्र में उन्हें पहले रिफ्यूजी कैंप में रखने और इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर बसाने की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख था.

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पश्चिमी भारत की रियासतों की भूमिका: उस समय बरसात का मौसम था, ऐसे में खुले में रहने वाले हजारों विस्थापितों के बीच मौसमी बीमारियां फैलने की आशंका भी प्रशासन के सामने थी. अभिलेख में उनके साथ संभावित जबरन धर्मांतरण को लेकर जताई गई आशंका का भी उल्लेख बताया जाता है. यह पूरा प्रसंग उस समय की असाधारण परिस्थितियों को सामने रखता है. एक ओर सीमा पार से आने वाले हजारों लोग थे, दूसरी ओर उनके साथ आए पशुधन और तत्कालीन मौसम जैसी व्यावहारिक चुनौतियां भी थीं. ऐतिहासिक शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि सिंध से आने वाले विस्थापितों के पुनर्वास में जोधपुर सहित पश्चिमी भारत की रियासतों की भूमिका रही. 1948 के सरकारी पत्राचार में सिंध से आने वाले विभिन्न समूहों को सौराष्ट्र, जोधपुर और कच्छ जैसे क्षेत्रों में बसाने से संबंधित चर्चाओं का उल्लेख मिलता है.

सिर्फ इंसान नहीं, पशुधन भी था साथ: डॉ. गोयल ने बताया कि विभाजन के दौरान पश्चिमी राजस्थान से जुड़ा विस्थापन पंजाब के अनुभव से कुछ अलग भी था. रेगिस्तानी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों की आजीविका जमीन और पशुधन पर निर्भर थी. ऐसे में उनके लिए घर छोड़ने का अर्थ केवल एक मकान या दुकान छोड़ना नहीं था, बल्कि खेती के साधन और पशुधन को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना था. इसी वजह से राजस्थान आने वाले कुछ काफिलों में परिवारों के साथ बड़ी संख्या में पशु भी शामिल थे. यह स्थिति प्रशासन के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण थी. लोगों के लिए भोजन, पानी और आवास की व्यवस्था के साथ पशुओं के लिए चारा और पानी जुटाना भी जरूरी था.

गंगानगर की नई सामाजिक तस्वीर: डॉ. नितिन गोयल ने बताया कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास ने गंगानगर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को भी बदल दिया. तत्कालीन बीकानेर राज्य के इस हिस्से में कृषि के विस्तार के साथ बाहर से आए परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चली. ऐतिहासिक अध्ययनों में पश्चिमी पंजाब से आए किसानों के एक हिस्से को गंगानगर क्षेत्र में बसाए जाने का उल्लेख मिलता है. आज गंगानगर और आसपास का क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है. इस बदलाव के पीछे सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ विभाजन के बाद हुए पुनर्वास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है. यानी विभाजन ने जहां लाखों लोगों को उनके मूल स्थान से उखाड़ दिया, वहीं नए स्थानों पर उन्होंने अपने श्रम और संघर्ष से नई सामाजिक और आर्थिक पहचान भी बनाई.

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कागजों में दर्ज था विस्थापन का दर्द: डॉ. नितिन के अनुसार विभाजन की त्रासदी को समझने के लिए केवल मौखिक स्मृतियां ही नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं. उस दौर में विस्थापितों की जमीन, संपत्ति, रोजगार और पुनर्वास से जुड़े मामलों के लिए विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई. भारत सरकार के ऐतिहासिक पुनर्वास दस्तावेजों में बीकानेर, भरतपुर और अलवर जैसी तत्कालीन रियासतों में विस्थापितों को बसाने की जिम्मेदारियों का उल्लेख मिलता है. इन दस्तावेजों में दर्ज सूखी कानूनी भाषा के पीछे हजारों परिवारों की ऐसी कहानियां छिपी हैं, जिनमें किसी ने अपना खेत खोया, किसी ने मकान, किसी ने कारोबार और किसी ने अपने गांव की स्मृतियां.

पीढ़ियों तक साथ रहा विस्थापन का दर्द: उन्होंने बताया कि विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि उसका प्रभाव केवल 1947 की पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा, जिन परिवारों ने अपना घर छोड़ा, उनके बच्चों और अगली पीढ़ियों की पहचान भी उस विस्थापन की कहानी से जुड़ी रही. किसी के पास अपने पुश्तैनी गांव की तस्वीर थी तो किसी के पास जमीन का दस्तावेज. किसी को अपने पुराने गांव का नाम याद था तो किसी को केवल यह पता था कि उनके पूर्वज सीमा पार किसी स्थान से आए थे, इसीलिए विभाजन का इतिहास केवल राजनीतिक सीमाओं के खिंचने का इतिहास नहीं है. यह स्मृतियों, रिश्तों, भाषाओं, खान-पान, व्यवसायों और सांस्कृतिक परंपराओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की कहानी भी है.

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आजादी के जश्न में उन लोगों को भी याद करना जरूरी: 15 अगस्त को जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो वह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और देश की आजादी का प्रतीक बनता है, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में उन लाखों लोगों को याद किया जाता है, जिन्होंने आजादी की कीमत विस्थापन, हिंसा और अपनों से बिछड़ने के रूप में चुकाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए कहा था कि विभाजन का दर्द भुलाया नहीं जा सकता और लाखों लोगों को विस्थापन तथा हिंसा का सामना करना पड़ा.

बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के अभिलेख इस बड़े राष्ट्रीय इतिहास का स्थानीय अध्याय सामने रखते हैं. थारपारकर से जोधपुर पहुंचे हजारों लोग हों, पाकिस्तान से लौटे परिवार हों, गंगानगर में बसाए गए विस्थापित किसान हों या अपनी सरकारी सेवा छोड़कर भारत लौटने वाले कर्मचारी इन सभी की कहानियां बताती हैं कि 1947 की आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक गहरा संक्रमण भी था. आज जब नई पीढ़ी स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर आजादी को सहज अधिकार के रूप में देखती है, तब विभाजन की इन स्मृतियों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं तक सीमित न रहे. उन लोगों की पीड़ा, संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी भी उसमें दर्ज रहे, जिन्होंने टूटे हुए जीवन से फिर एक नया भारत खड़ा किया.

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