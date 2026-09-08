मलिहाबाद से विंबलडन; क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गौस मोहम्मद, आज अपने ही 'घर' में गुमनाम
मलिहाबाद में गौस के नाम न कोई स्मारक, सड़क न ही स्टेडियम, पढ़िए मो. मारूफ की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 7:32 PM IST
लखनऊ: वह दौर गुलामी का था. तब खेलों की दुनिया में भी देश का उतना नाम नहीं था. खासकर, टेनिस जैसे खेल तो संभ्रांत तबके के लिए ही माने जाते थे. तब न तो उतनी सुविधाएं थीं, न ही मार्गदर्शन करने वाला. साल था 1939. लखनऊ के मलिहाबाद का लड़का गौस मोहम्मद खान विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया. इस सफसलता से गौस अचानक अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर छा गए. साथ ही मलिहाबाद का नाम भी. आज गौस नहीं हैं, इसके साथ ही मलिहाबाद में उनसे जुड़ीं स्मृतियां भी धूमिल हो चुकी हैं. 1982 में उनका निधन हो गया. शायद बहुत कम लोग ही उनकी कामयाबी से वाकिफ होंगे. अफसोसजनक यह कि खेल जगत के इस सितारे की यादगार को सहेजने के जतन भी बहुत कम किए गए. राजधानी के गोमती रिवरफ्रंट पर बने टेनिस स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखकर औपचारिकता तो पूरी कर दी गई, लेकिन हकीकत दिल दुखाने वाली है.
गौस और मलिहाबाद
दशहरी की मिठास और शायर जोश मलिहाबादी की शोहरत के बीच मलिहाबाद अपनी एक सबसे बड़ी पहचान को करीब-करीब भुला चुका है. गुलामी के दौर में जब टेनिस केवल अंग्रेजों और रजवाड़ों का खेल था, तब इसी मिट्टी के गौस मोहम्मद खान ने 1939 में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया था. गौस मोहम्मद खान का जन्म 2 नवंबर 1915 को मलिहाबाद के समृद्ध मुस्लिम जमींदार परिवार में हुआ था. इनके पिता का नाम खान बहादुर मो. यूसुफ था. गौस मोहम्मद चार भाई-बहन थे. सबसे बड़े शाहिद हुसैन खान, बहन आयशा हुसैन व सबसे छोटे भाई मो. जाहिद खान थे.
30 रुपये का रैकेट और बने चैंपियन
गौस के परिवार से जुड़े लोग आज भी मलिहाबाद में हैं. गौस से जुड़े किस्से इनके बीच कहे-सुने जाते हैं. मलिहाबाद के अमानीगंज स्थित उनका पैतृक आवास पर उनके भतीजे तारिक यूसुफ खान उनसे जुड़ा एक वाकया सुनाते हैं. बताते हैं, वो साल 1932 रहा होगा. 16 साल के गौस ने पिता से 30 रुपये मांगते हुए वादा किया था कि रैकेट खरीदूंगा. देश का नंबर-1 खिलाड़ी बनकर दिकाउंगा. महज चार साल में गौस ने अपनी बात सच कर दिखाई. 1939 में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया. वैसे तो जमींदार पिता जावेद खान उन्हें सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे का टेनिस के प्रति जुनून देख वे भी मान गए.
गौस की लोकप्रियता
खेल विशेषज्ञ व इतिहासकार डॉ. असमत मलिहाबादी बताते हैं, गौस मोहम्मद खान ने घर से ही टेनिस की शुरुआत की. उसके बाद टेनिस कोर्ट तक पहुंचकर प्रैक्टिस की. उनका बैकहैंड इतना दमदार था कि शॉट पड़ते ही गेंद अंडे जैसी चपटी नजर आती थी. उस दौर में उनकी शोहरत का यह आलम था कि बड़ी रैकेट कंपनियां अपने उत्पादों पर बाकायदा 'रिकमेंडेड बाई गौस मोहम्मद खान' लिखती थीं.
इसी ऐतिहासिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था. हफ्तों के समुद्री सफर, भारी लकड़ी के रैकेट और सीमित संसाधनों के बीच 1939 में विंबलडन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना आज के दौर में ग्रैंड स्लैम जीतने जैसा था. 1940 के द्वितीय विश्व युद्ध ने उनके करियर के 6 स्वर्णिम साल भी छीने, फिर भी वे अडिग रहे. अफसोस कि दुनिया में तिरंगा लहराने वाले इस पहले 'टेनिस शहंशाह' की विरासत आज सरकारी उपेक्षा और विस्मृति के चलते अपने ही आशियाने में गुमनाम है.
वक्त के साथ सबकुछ बदला
गौस मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज काफी समय पहले मलिहाबाद और लखनऊ छोड़कर बड़े शहरों मुंबई/दिल्ली और कुछ सदस्य विदेश कनाडा/ब्रिटेन में बस चुके हैं.मलिहाबाद में आज उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं. भतीजे तारिक यूसुफ खान बताते हैं कि गौस मोहम्मद उनके सगे चाचा थे. उनसे उनकी आखिरी मुलाकात साल 1982 में हुई थी. उसके बाद वह हैदराबाद चले गए, जहां उनकी मौत हो गई. अफसोस जताते हैं कि उनके नाम से आज मलीहाबाद में न कोई सड़क, न कोई टेनिस ग्राउंड मौजूद है.
बताते हैं कि पैतृक जमीनें और घर-मकान अब अपनी मूल पहचान लगभग खो चुके हैं. समय के साथ पारिवारिक बंटवारा हुआ. पुश्तैनी इमारतें या तो जीर्ण-शीर्ण हो गईं अथवा नए निर्माण में तब्दील हो गईं. इलाके में कोई संरक्षित स्मारक नहीं है.
ट्रॉफियां, रैकेट, दस्तावेज या पत्र
स्थानीय स्तर पर मलिहाबाद में गौस से से जुड़ा कोई भी रैकेट, विंबलडन शील्ड या आधिकारिक दस्तावेज अब उपलब्ध नहीं है. उनकी अधिकांश ऐतिहासिक ट्रॉफियां, पदक और एल्बम उनके परिवार के पास सुरक्षित हैं, जो लखनऊ से बाहर हैं. उनके खेल रिकॉर्ड और कुछ दस्तावेज केवल ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के पुराने आर्काइव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स क्लब और विंबलडन के ऐतिहासिक रजिस्टरों में दर्ज हैं.
आज की पीढ़ी गौस से अनजान
मलिहाबाद के अधिकांश युवा और स्थानीय खिलाड़ी गौस मोहम्मद खान से परिचित नहीं. उन्हें नहीं पता कि इसी मिट्टी से निकले एक शख्स ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. स्थानीय खेल चर्चाएं पूरी तरह क्रिकेट, कबड्डी या एथलेटिक्स तक सीमित हैं. टेनिस का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नई पीढ़ी की स्मृति में नहीं है. मलीहाबाद के सिराज कहते हैं कि वह गौस मोहम्मद खान को नहीं जानते, मगर लोगों से उनका नाम सुन रखा है कि वह टेनिस के महान प्लेयर थे.
खिलाड़ियों को नहीं सुविधाएं
स्थानीय निवासी मो. इकराम कहते हैं, उनकी स्पोर्ट में रुचि है. गौस मोहम्मद खान टेनिस के महान प्लेयर थे. बावजूद इसके मलिहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में एक भी लॉन टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक, क्ले या ग्रास) उपलब्ध नहीं है. टेनिस खेलने के लिए युवाओं को 25–30 किलोमीटर दूर लखनऊ में बाबू केडी सिंह स्टेडियम या निजी अकादमियों का रुख करना पड़ता है.
स्मारक की मांग
स्थानीय निवासी जीशान वाली कहते हैं कि गौस मोहम्म्द खान मलिहाबाद की नामचीन हस्ती थे. आज वे गुमना हैं. मलिहाबाद या लखनऊ में उनके नाम पर कोई टेनिस अकादमी या सरकारी संस्था नहीं है. लखनऊ या राज्य स्तर पर लंबे समय से उनके नाम पर किसी स्थायी खेल स्मारक की मांग खेल प्रेमियों द्वारा उठाई जाती रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मलिहाबाद में टेनिस का एक भी कोर्ट नहीं है.
ये जरूर है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए एक नवनिर्मित स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा था. इसका आधिकारिक उद्घाटन 16 नवंबर 2016 को किया गया था. उन्होंने गोमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ ही इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जनता के लिए लोकार्पण किया था. महान खिलाड़ी के सम्मान में हर साल (Annual Ghaus Mohammed Memorial Tennis Tournamen) का आयोजित किया जाता है.
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