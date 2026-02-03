ETV Bharat / state

साल के शुरुआत में ही दिल्ली में 191 बच्चे लापता, 137 बच्चों की पुलिस को अब भी तलाश

नई दिल्ली: राजधानी में बच्चों के लापता होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. 27 जनवरी 2026 तक अपडेट किए गए दिल्ली पुलिस के मैनुअल के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ इस साल के पहले 27 दिनों में ही 191 बच्चे लापता हुए. इनमें से 54 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन 137 बच्चे अब भी लापता हैं, जिनकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है.

सबसे चिंताजनक स्थिति 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग में दिख रही है. इस आयु वर्ग में 169 किशोर-किशोरियां लापता हुए, जिनमें लड़कियों की संख्या सबसे अधिक 138 है. यही वर्ग रिकवरी के बाद भी सबसे ज्यादा अनट्रेस्ड मामलों वाला है. 121 बच्चों की अब भी तलाश जारी है. यह संकेत देता है कि किशोर आयु वर्ग में विशेषकर लड़कियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं. इस साल 1 से 27 जनवरी तक 0 से 8 वर्ष आयु वर्ग में 9 बच्चे लापता हुए. इनमें से 3 बरामद हुए और 6 अभी तक नहीं मिले हैं. 8 से 12 वर्ष वर्ग में 13 बच्चे लापता हुए, 3 ट्रेस हुए और 10 अब भी गायब हैं. दिल्ली पुलिस इनकी तलाश में जुटी है. आंकड़ों से साफ है कि कम उम्र के बच्चों में संख्या कम है और रिकवरी रेट भी संतोषजनक नहीं है.

2025 की स्थित ज्यादा डराने वाली: बीते साल 2025 में कुल 5,915 बच्चे लापता दर्ज हुए. यानी रोजाना औसतन 16 से ज्यादा बच्चे लापता दर्ज किए गए. इनमें से दिल्ली पुलिस ने 4,424 बच्चों को ढूंढ निकाला, लेकिन 1,491 बच्चे आज भी लापता हैं, जिनका सुराग नहीं मिला है. सबसे बड़ा हिस्सा फिर 12–18 वर्ष आयु वर्ग का रहा. इसी आयु वर्ग में 5,081 बच्चे लापता हुए. 3,830 बरामद किए गए. 1,251 बच्चों की अब भी तलाश जारी है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि दिल्ली में बच्चों के गुमशुदगी के मामलों का चरित्र किशोरियों की उच्च संख्या के कारण सामाजिक व आपराधिक दोनों दृष्टि से गंभीर है.

आंकड़े पेश कर रहे भयावह भविष्य: छोटे बच्चों में संख्या कम, पर हर केस संवेदनशील हैं. किशोर आयु वर्ग में सबसे ज्यादा गुमशुदगी दर्ज हो रही है. लड़कियों का अनुपात चिंताजनक है. बरामदगी दर भी अच्छी है, लेकिन हर साल बड़ी संख्या अनट्रेस्ड बच्चों की रह जाती है. अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2026 का साल भी हजारों बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़े पार कर सकता है.