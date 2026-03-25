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जयपुर में रही खून देने की होड़, 190 यूनिट रक्त एकत्र

जयपुर: राजकीय गणगौरी अस्पताल में नवोन्मेष मेमोरियल फ्रेण्ड क्लब की ओर से लगाए रक्तदान शिविर में करीब 190 यूनिट खून एकत्र किया गया. इस खून को एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल को सौंपा गया. इस दौरान लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया. गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडा वितरण और पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया गया.

नवोन्मेष मेमोरियल फ्रेण्ड क्लब के एडवोकेट मनीष पारीक ने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल व डिस्पेंसिरियों में जब भी रक्त की आवश्यकता होती है तो क्लब सदस्य समय व समय पर खून मुहैया कराते हैं. इस वर्ष गर्मी को देखते हुए शहर भर में लोगो को जीवों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करने का संदेश दिया. परिंडा वितरण का संकल्प लिया. पेड़ लगाने को भी प्रेरित किया. रक्तदान के लिए करीब एक माह आसपास के क्षेत्रों में जन जागृति अभियान चलाया गया. रक्तदान शिविर को बढ़ावा देने और रक्तदान के बारे में भी जागरूक किया. घर-घर सम्पर्क कर और कई नुक्कड़ नाटक भी किए.

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