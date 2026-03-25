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जयपुर में रही खून देने की होड़, 190 यूनिट रक्त एकत्र

लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया. गर्मी में परिंडा वितरण और पेड़ लगाने का संकल्प भी दिलाया.

People donating blood at a camp in Jaipur
जयपुर में शिविर में खून देते लोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 3:01 PM IST

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जयपुर: राजकीय गणगौरी अस्पताल में नवोन्मेष मेमोरियल फ्रेण्ड क्लब की ओर से लगाए रक्तदान शिविर में करीब 190 यूनिट खून एकत्र किया गया. इस खून को एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल को सौंपा गया. इस दौरान लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया. गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडा वितरण और पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया गया.

नवोन्मेष मेमोरियल फ्रेण्ड क्लब के एडवोकेट मनीष पारीक ने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल व डिस्पेंसिरियों में जब भी रक्त की आवश्यकता होती है तो क्लब सदस्य समय व समय पर खून मुहैया कराते हैं. इस वर्ष गर्मी को देखते हुए शहर भर में लोगो को जीवों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करने का संदेश दिया. परिंडा वितरण का संकल्प लिया. पेड़ लगाने को भी प्रेरित किया. रक्तदान के लिए करीब एक माह आसपास के क्षेत्रों में जन जागृति अभियान चलाया गया. रक्तदान शिविर को बढ़ावा देने और रक्तदान के बारे में भी जागरूक किया. घर-घर सम्पर्क कर और कई नुक्कड़ नाटक भी किए.

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रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में एफ-2 जिम के मोहित पारीक, महाभूमि चेरिटेबल ट्रस्ट की रजनी राठौड़ के प्रयास सराहनीय रहे. क्लब संरक्षिका अनुसूया शर्मा ने बताया कि शिविर में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. शिविर के सफल आयोजन में डॉ. अरविन्द गुप्ता, डॉ. दिव्या, बजरंग अग्रवाल, मृदुल पारीक ने सहयोग किया. गणगौरी हॉस्पिटल की ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. दिव्या ने बताया कि क्लब 10 साल से रक्तदान शिविर लगा रहा है.

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