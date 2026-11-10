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दिल्ली में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने किए कई खुलासे

युवक की हत्या मामले में दो गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह व्यक्तिगत रंजिश सामने आई है. मुख्य आरोपी को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ संबंध हैं. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और स्कूटर भी बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, गत चार नवंबर को प्रसाद नगर थाने को करोल बाग निवासी 19 वर्षीय युवक को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज जांच शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में वारदात में दो लोगों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की.