दिल्ली में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने किए कई खुलासे
मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच की जा रही है. पढ़ें पूरा मामला..
Published : November 10, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह व्यक्तिगत रंजिश सामने आई है. मुख्य आरोपी को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ संबंध हैं. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और स्कूटर भी बरामद किया है.
पुलिस के अनुसार, गत चार नवंबर को प्रसाद नगर थाने को करोल बाग निवासी 19 वर्षीय युवक को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज जांच शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में वारदात में दो लोगों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की.
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी अपनी पत्नी की हत्या की योजना बना रहा था. इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने महिला के घर के आसपास सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की चौबीसों घंटे तैनाती की. पुलिस का उद्देश्य महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखना था.
लगातार जांच और तलाश के बाद प्रसाद नगर थाना पुलिस और सेंट्रल जिला की एएटीएस टीम ने दोनों आरोपियों को तिलक नगर से पकड़ लिया. मुख्य आरोपी को नौ नवंबर को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए स्कूटर को भी जब्त कर लिया है. मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज पाया गया है.
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पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जिला रोहित राजबीर सिंह के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस दोनों आरोपियों की भूमिका और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है. कार्रवाई में प्रसाद नगर थाना और एएटीएस की संयुक्त टीम शामिल रही. टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर अनुज और इंस्पेक्टर संदीप डबास ने किया, जबकि पूरी कार्रवाई एसीपी करोल बाग शिवम कुमार की निगरानी में हुई.
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