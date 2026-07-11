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सड़क हादसे में बुझ गया घर का चिराग, चंपावत में 19 साल के युवक की मौत

मृतक युवक का नाम दीपक जोशी था, जो दो बहने के अकेला भाई था. इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ.

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सड़क हादसे में बुझ गया घर का चिराग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 10:44 PM IST

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खटीमा: चंपावत जिला मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई है. 19 साल के स्कूटी सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा डंपर की वजह से हुआ है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है. हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने पोस्मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार को घटकू मंदिर के पास हुआ. स्कूटी सवार दीपक जोशी (19) पुत्र मुरलीधर जोशी निवासी मौराडी की सामने से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई थी. बताया जा रहा है कि डंपर मंच तामली की ओर खनन सामाग्री लेकर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ.

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाल बीएस बिष्ट ने नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पंचानामा की कार्रवाई कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्मार्टम के लिए भेजा. जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली उन पर दुःखों का पहाड़ टूट गया. दीपक जोशी घर का इकलौता चिराग और तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था. दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई है. दीपक जोशी चंपावत से स्नातक की पढ़ाई कर रहा था.

जानकारी के अनुसार दीपक अपनी छोट बहन के घर कांडा सिमल्टा से चंपावत को लौट रहा था. इस दौरान घटकू मंदिर के पास अचानक उनकी स्कूटी अनियंत्री हो गई और डंपर वाहन की चपेट में आ गई, जिससे दीपक छिटकर वाहन के पीछे के टायर में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो ग. कोतवाल बीएस बिष्ट ने बताया कि घटना कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी. इधर एसडीएम विपीन चन्द्र पंत ने बताया कि घटना के काराणों की जांच की जाएगी और प्रशासन की ओर से जो भी मदद हो सकती है, वह तत्काल की जाएगी.

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19 YEAR OLD YOUTH DIES
UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT
चंपावत में सड़क हादसा
सड़क हादसे में युवक की मौत
ROAD ACCIDENT IN CHAMPAWAT

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