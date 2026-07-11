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सड़क हादसे में बुझ गया घर का चिराग, चंपावत में 19 साल के युवक की मौत

खटीमा: चंपावत जिला मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई है. 19 साल के स्कूटी सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा डंपर की वजह से हुआ है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है. हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने पोस्मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार को घटकू मंदिर के पास हुआ. स्कूटी सवार दीपक जोशी (19) पुत्र मुरलीधर जोशी निवासी मौराडी की सामने से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई थी. बताया जा रहा है कि डंपर मंच तामली की ओर खनन सामाग्री लेकर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ.

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाल बीएस बिष्ट ने नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पंचानामा की कार्रवाई कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्मार्टम के लिए भेजा. जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली उन पर दुःखों का पहाड़ टूट गया. दीपक जोशी घर का इकलौता चिराग और तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था. दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई है. दीपक जोशी चंपावत से स्नातक की पढ़ाई कर रहा था.