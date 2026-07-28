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बरेली में नशे के लिए हुई थी व्यापारी की हत्या; आरोपी बोला, कोई और होता तो उसे भी मार देता

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले किराना व्यापारी सियाराम की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय आरोपी ने नशे के लिए रुपये जुटाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी ने पहले अपनी ओमनी वैन से सियाराम को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरने के बाद चाकू से उनके गले पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी.

एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उस दिन उसे सियाराम की जगह कोई और व्यक्ति एकांत में मिल जाता तो वह उसकी भी हत्या कर देता है. पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर ओमनी वैन, चाकू, मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं.



एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने यह भी बताया कि 24 जुलाई की सुबह धौरा टांडा निवासी सियाराम रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. कुछ देर बाद उनका शव बीवियापुर रोड पर कस्बे से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर मिला. शव के गले, सीने और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. मृतक के पुत्र सुरेश की तहरीर पर तीन पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.



पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले. इसके बाद एसओजी और भोजीपुरा पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक सफेद ओमनी वैन संदिग्ध दिखाई दी, जो मृतक का पीछा करती नजर आई. पुलिस ने वाहन को ट्रैक किया तो उसके अगले हिस्से का शीशा टूटा मिला, जिससे जांच की दिशा बदल गई.



गहन विवेचना के बाद 19 वर्षीय अरमान पुत्र इम्तियाज का नाम सामने आया. पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली. आरोपी ने बताया कि उसने नशे के लिए पैसे जुटाने की मंशा से वारदात को अंजाम दिया था. हत्या के बाद उसने मृतक की जेब से 1200 रुपए निकाल लिए, जिनमें से 580 रुपए बरामद कर लिए गए हैं.



पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, सफेद ओमनी वैन, मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, खून से सनी शर्ट, सफेद गमछा और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी के पिता इम्तियाज ने साक्ष्य छिपाने में उसकी मदद की. इसी आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है.



एसपी ग्रामीण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपी के सूखे नशे का आदी होने और मानसिक उपचार चलने की जानकारी मिली है. उसके पिता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी को कई बार उन्माद जैसी स्थिति हो जाती थी और वह हिंसक व्यवहार करने लगता था. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है और चिकित्सकों से भी जानकारी जुटाई जाएगी.



पुलिस के अनुसार आरोपी का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है. हालांकि उसके पास से अवैध चाकू बरामद होने के कारण आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी बढ़ाई गई है. एसपी ग्रामीण ने कहा कि मामले में पर्याप्त भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.