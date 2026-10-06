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नशे के खिलाफ अभियान: 50 लाख की स्मैक के साथ 19 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jhalawar Police )

झालावाड़: जिले में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में मंगलवार को कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बस स्टैंड इलाके से 248 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर स्मैक की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है.