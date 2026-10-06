नशे के खिलाफ अभियान: 50 लाख की स्मैक के साथ 19 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है. Anti-drug campaign: 19-year-old smuggler arrested with smack worth ₹50 lakh
Published : October 6, 2026 at 3:43 PM IST
झालावाड़: जिले में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में मंगलवार को कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बस स्टैंड इलाके से 248 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर स्मैक की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है.
जिला स्पेशल टीम से मिला इनपुट : मामले में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिलेभर में संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष टीमें गठित कर नशे की खरीद-फरोख्त, परिवहन, निर्माण और खपत से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में मंगलवार को कोतवाली पुलिस को शहर के बस स्टैंड इलाके में अवैध मादक पदार्थ तस्करी का जिला स्पेशल टीम से इनपुट मिला था. इसके बाद एडिशनल एसपी भागचंद मीणा को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम के द्वारा बस स्टैंड इलाके में दबिश दी गई.
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248 ग्राम स्मैक बरामद : यहां नशीले पदार्थ की तस्करी करते संदिग्ध रामचंद्र को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान 19 वर्षीय युवक के पास से 248 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामचंद्र पुत्र पप्पूलाल, निवासी नीमखेड़ा, थाना घाटोली के रूप में हुई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक कहां से लाई गई और इसे झालावाड़ में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. साथ ही पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.