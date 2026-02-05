ETV Bharat / state

नूंह के जंगल में मिला 19 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

नूंह: नूंह जिले के मामलिका और पापड़ा गांव के बीच स्थित जंगल क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला. मृतक की पहचान शोएब के तौर पर हुई, जो कि रहपुआ निवासी था. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. मेहनत कर परिवार चलाने वाला था शोएब: परिजनों के अनुसार शोएब बेहद मेहनती युवक था. वह पानी का टैंकर चलाकर आसपास के गांवों में पानी सप्लाई करता था. उसी कमाई से परिवार चलाता था. शोएब दस भाई-बहनों में सबसे छोटा था. उसके पिता दीन मोहम्मद खेती-बाड़ी का काम करते हैं. परिजनों का कहना है कि, "शोएब का किसी से कोई विवाद नहीं था." परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. नूंह के जंगल में मिला 19 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका (ETV Bharat)