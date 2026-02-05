ETV Bharat / state

नूंह के जंगल में मिला 19 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

नूंह के जंगल में 19 वर्षीय शोएब का शव मिला. मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

Nuh forest death
नूंह के जंगल में मिला 19 वर्षीय युवक का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
नूंह: नूंह जिले के मामलिका और पापड़ा गांव के बीच स्थित जंगल क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला. मृतक की पहचान शोएब के तौर पर हुई, जो कि रहपुआ निवासी था. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

मेहनत कर परिवार चलाने वाला था शोएब: परिजनों के अनुसार शोएब बेहद मेहनती युवक था. वह पानी का टैंकर चलाकर आसपास के गांवों में पानी सप्लाई करता था. उसी कमाई से परिवार चलाता था. शोएब दस भाई-बहनों में सबसे छोटा था. उसके पिता दीन मोहम्मद खेती-बाड़ी का काम करते हैं. परिजनों का कहना है कि, "शोएब का किसी से कोई विवाद नहीं था." परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

नूंह के जंगल में मिला 19 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका (ETV Bharat)

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका: मृतक के चाचा जाकिर हुसैन ने कहा, “शोएब बहुत सीधा लड़का था, उसका किसी से झगड़ा नहीं था. हमें शक है कि उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है.” वहीं, चचेरे भाई साजिद हुसैन ने बताया कि, “वह रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन इस तरह उसकी लाश मिलना समझ से बाहर है.”

पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही पिनगवां थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

गांव में आक्रोश का माहौल: वहीं, मृतक के चचेरे भाई शाहरुख खान ने कहा, “हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द सजा मिले." इस घटना ने पूरे गांव को झंकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

