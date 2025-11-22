ETV Bharat / state

19 वर्षीय रमेश मेघवाल की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, शव भारत लाने के लिए सांसद बेनीवाल ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र

सांसद बेनीवाल ने पत्र की प्रतियां भारतीय दूतावास रियाद और यूएई दूतावास, नई दिल्ली को भी भेजी हैं.

रमेश मेघवाल की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत
रमेश मेघवाल की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत (PHOTO SOURCE -उम्मेदाराम बेनीवाल पीआरओ)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 8:56 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर : सऊदी अरब में बालोतरा के 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. रमेश कुमार के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने और उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.

बालोतरा जिले की गिड़ा तहसील के सोहड़ा मेघवालों की ढाणी निवासी रमेश कुमार जो कि 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए सऊदी अरब गए था. परिवार की रमेश से आखिरी बार संपर्क 13 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया. 17 नवंबर को परिवार को उनकी मृत्यु की खबर मिली जिससे वे सदमे में हैं.

इसे भी पढ़ें: रूस के उफा से लापता MBBS छात्र का शव 28 दिन बाद पहुंचा अलवर, परिवार में मातम

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी (PHOTO SOURCE -उम्मेदाराम बेनीवाल पीआरओ)

मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और परिवार और गांव के लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं. रमेश का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और विदेश में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही को करने में असमर्थ है. वे शव को भारत लाने का खर्च भी उठाने की स्थिति में नहीं हैं. इस कठिन परिस्थिति में परिवार ने स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल से मदद की गुहार लगाई. सांसद बेनीवाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखा और उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की. उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि भारत सरकार भारतीय दूतावास, रियाद के माध्यम से शव को जल्द से जल्द भारत लाए और शोक संतप्त परिवार को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करें.

इसे भी पढ़ें: MBBS छात्र अजीत का शव सोमवार को पहुंचेगा भारत, परिवार ने जमीन बेचकर पढ़ाई के लिए भेजा था रूस

सांसद बेनीवाल ने पत्र की प्रतियां भारतीय दूतावास रियाद और यूएई दूतावास, नई दिल्ली को भी भेजी हैं, ताकि सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय से त्वरित कार्रवाई कर सकें. बेनीवाल ने कहा कि विदेश में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और उनके परिवारों की देखभाल करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि वे इस मामले में हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें ताकि रमेश कुमार के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके.

RAMESH MEGHWAL
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल
MP UMMEDARAM BENIWAL
DEATH OF BALOTRA YOUTH
SUSPICIOUS DEATH

