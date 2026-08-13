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देहरादून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 19 साल के मजदूर की दबने से मौत

हादसा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर क्लेमेन टाउन थाना क्षेत्र में आरटीओ चेकपोस्ट से करीब 150 मीटर पहले हुआ है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 7:06 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में 19 साल के मजदूर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क की सफाई का काम कर रहा 19 वर्षीय मजदूर ट्रक के नीचे दब गया. मामला देहरादून के क्लेमेन टाउन थाना क्षेत्र का है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक क्लेमेन टाउन थाना क्षेत्र में आरटीओ चेकपोस्ट से करीब 150 मीटर पहले कंटेनर ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के दौरान सड़क की सफाई का काम कर रहा 19 वर्षीय मजदूर ट्रक के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मजदूर को सिर भी अलग हो गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया हैं.

जानकारी के अनुसार हादसे की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से क्लेमेनटाउन थाना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही आशारोड़ी चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. घटनास्थल पर कंटेनर ट्रक सड़क किनारे पलटा हुआ था और उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था.

मजदूर को बाहर निकालने के लिए एनएचएआई के काम में लगी दो हाइड्रा क्रेन की मदद ली गई. क्रेन के जरिए कंटेनर को सीधा कराया गया, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेश पुत्र रामदीन, निवासी ग्राम नंदूपुर, थाना कमासिन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. महेश की उम्र 19 वर्ष थी और वह मजदूरी का काम करता था.

सड़क की सफाई के दौरान हुआ हादसा: प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महेश गुरुवार सुबह रोड साफ करने वाले कंप्रेसर से सड़क की सफाई कर रहा था. इसी दौरान सहारनपुर की ओर से आ रहा कंटेनर ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और महेश उसके नीचे दब गया. दबने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को एंबुलेंस के जरिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवा दिया है. मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

थाना क्लेमेनटाउन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया है कि हादसे के बाद पुलिस ने कंटेनर ट्रक को कब्जे में लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आशारोड़ी चौकी में खड़ा कर दिया है. वहीं, ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. साथ ही मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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19 YEAR OLD LABOURER DIES
DIES IN ROAD ACCIDENT
देहरादून में सड़क हादसा
सड़क हादसे में मजदूर की मौत
ROAD ACCIDENT IN DEHRADUN

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