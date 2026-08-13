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देहरादून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 19 साल के मजदूर की दबने से मौत

देहरादून: राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में 19 साल के मजदूर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क की सफाई का काम कर रहा 19 वर्षीय मजदूर ट्रक के नीचे दब गया. मामला देहरादून के क्लेमेन टाउन थाना क्षेत्र का है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक क्लेमेन टाउन थाना क्षेत्र में आरटीओ चेकपोस्ट से करीब 150 मीटर पहले कंटेनर ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के दौरान सड़क की सफाई का काम कर रहा 19 वर्षीय मजदूर ट्रक के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मजदूर को सिर भी अलग हो गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया हैं.

जानकारी के अनुसार हादसे की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से क्लेमेनटाउन थाना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही आशारोड़ी चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. घटनास्थल पर कंटेनर ट्रक सड़क किनारे पलटा हुआ था और उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था.

मजदूर को बाहर निकालने के लिए एनएचएआई के काम में लगी दो हाइड्रा क्रेन की मदद ली गई. क्रेन के जरिए कंटेनर को सीधा कराया गया, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेश पुत्र रामदीन, निवासी ग्राम नंदूपुर, थाना कमासिन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. महेश की उम्र 19 वर्ष थी और वह मजदूरी का काम करता था.