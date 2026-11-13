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यूपी के 19 राज्य विश्वविद्यालयों को मिले नए सहायक कुलसचिव, दो साल तक रहेगा कार्यकाल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की ओर से आदेश जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में 19 नए सहायक कुलसचिवों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की ओर से सीधी भर्ती के आधार पर चयनित इन अभ्यर्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया है.

शासन स्तर पर संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी के स्तर से जारी शासनादेश के मुताबिक, गौरव कुमार राय और राम मदन मौर्य को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में तैनाती मिली है. लाल बहादुर को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ और राजेश गुप्ता को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर भेजा गया है. विक्रम सिंह को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा सुनीत कुमार को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में तैनाती दी गई है.