यूपी के 19 राज्य विश्वविद्यालयों को मिले नए सहायक कुलसचिव, दो साल तक रहेगा कार्यकाल
सीधी भर्ती के आधार पर चयनित इन अभ्यर्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:23 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में 19 नए सहायक कुलसचिवों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की ओर से सीधी भर्ती के आधार पर चयनित इन अभ्यर्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया है.
शासन स्तर पर संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी के स्तर से जारी शासनादेश के मुताबिक, गौरव कुमार राय और राम मदन मौर्य को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में तैनाती मिली है. लाल बहादुर को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ और राजेश गुप्ता को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर भेजा गया है. विक्रम सिंह को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा सुनीत कुमार को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में तैनाती दी गई है.
इसी क्रम में प्रिंसी सयान को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, संदीप कुमार सिंह को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु और इमरान अली को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया है. बृजेश कुमार यादव और शशांक कुमार को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं प्रियंका श्रीवास्तव और शैलजा को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली में तैनाती मिली है.
इसके अलावा नीलम आर्य द्विवेदी और अजय कुमार सरोज को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, जय किशन को मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा नितेश कुमार तिवारी को काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही में नियुक्त किया गया है. अविनाश कुमार सिंह को मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर और राहुल सिंह को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में तैनाती दी गई है.
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नवनियुक्त सहायक कुलसचिवों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा. आवश्यकता के अनुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल अपने आवंटित विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराएं.
वहीं, सूची में 11वें क्रम पर शामिल प्रियंका श्रीवास्तव की नियुक्ति विशेष शर्तों के अधीन रहेगी. उनके मामले में पूर्व में भारतीय डाक विभाग में नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए ओबीसीसी तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित शर्त का उल्लेख किया गया है.
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