विदेश भेजने के नाम 19 युवाओं से 48 लाख रुपए की ठगी, देहरादून पुलिस ने दर्ज किए 10 मुकदमें

देहरादून: पहाड़ के युवाओं को विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे ठगी करने के 10 अलग-अलग मामलों में देहरादून एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है. आरोपियों ने 19 युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर उनसे 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.

पहला मामला: नितिन पोखरियाल निवासी सैनिक विहार क्लेमेनटाउन देहरादून ने अरुण प्लेसमेंट सर्विस नाम की कंपनी द्वारा उन्हें विदेश (इटली) में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी जॉब ऑफर लेटर, फर्जी वीजा, टिकट देकर तीन लाख चार हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में एक शिकायत की.

दूसरा मामला: जितेंद्र और विक्रम सिंह रौतेला निवासी टिहरी गढ़वाल ने आशीष रतूड़ी नाम के व्यक्ति द्वारा उनसे विदेश (पोलैंड भेजने) के नाम पर अलग-अलग तीन लाख 80 हजार रुपये लिए और उन्हें फर्जी वर्क परमिट देते हुए धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.

तीसरा मामला: ऋचा वर्मा निवासी गढ़ी कैंट देहरादून ने अपग्रेड कम्पनी द्वारा उन्हें विदेश (जर्मनी गोल्डन गेट यूनीवर्सिटी) में पढ़ने के लिए भेजने के नाम पर पांच लाख 15 हजार रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के सम्बंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.

चौथा मामला: नलिन मुलानी निवासी धर्मपुर देहरादून ने विक्रम गुसाई द्वारा डीआईएचएम के छात्रों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वीजा देकर 19,19,189 रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.

पांचवां मामला: राजेन्द्र सिंह निवासी नैनीताल और अनिल सिंह निवासी उत्तरकाशी को अर्शिका खान व आशीष रतूड़ी द्वारा विदेश (सऊदी अरब) में भेजकर नौकरी न देने और युवकों का शारीरिक उत्पीड़न कर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ.

छठा मामला: रणधीर सिंह नेगी और उनके पांच साथियों ने जय किशन नौटियाल द्वारा उन्हें विदेश (न्यूजीलैंड) भेजने के नाम पर धोखाधडी करना और रणधीर सिंह नेगी से एक लाख 60 हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.