विदेश भेजने के नाम 19 युवाओं से 48 लाख रुपए की ठगी, देहरादून पुलिस ने दर्ज किए 10 मुकदमें
देहरादून में कुछ लोगों ने युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर 48 लाख रुपए की ठगी की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2025 at 7:38 PM IST
देहरादून: पहाड़ के युवाओं को विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे ठगी करने के 10 अलग-अलग मामलों में देहरादून एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है. आरोपियों ने 19 युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर उनसे 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.
पहला मामला: नितिन पोखरियाल निवासी सैनिक विहार क्लेमेनटाउन देहरादून ने अरुण प्लेसमेंट सर्विस नाम की कंपनी द्वारा उन्हें विदेश (इटली) में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी जॉब ऑफर लेटर, फर्जी वीजा, टिकट देकर तीन लाख चार हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में एक शिकायत की.
दूसरा मामला: जितेंद्र और विक्रम सिंह रौतेला निवासी टिहरी गढ़वाल ने आशीष रतूड़ी नाम के व्यक्ति द्वारा उनसे विदेश (पोलैंड भेजने) के नाम पर अलग-अलग तीन लाख 80 हजार रुपये लिए और उन्हें फर्जी वर्क परमिट देते हुए धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
तीसरा मामला: ऋचा वर्मा निवासी गढ़ी कैंट देहरादून ने अपग्रेड कम्पनी द्वारा उन्हें विदेश (जर्मनी गोल्डन गेट यूनीवर्सिटी) में पढ़ने के लिए भेजने के नाम पर पांच लाख 15 हजार रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के सम्बंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
चौथा मामला: नलिन मुलानी निवासी धर्मपुर देहरादून ने विक्रम गुसाई द्वारा डीआईएचएम के छात्रों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वीजा देकर 19,19,189 रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
पांचवां मामला: राजेन्द्र सिंह निवासी नैनीताल और अनिल सिंह निवासी उत्तरकाशी को अर्शिका खान व आशीष रतूड़ी द्वारा विदेश (सऊदी अरब) में भेजकर नौकरी न देने और युवकों का शारीरिक उत्पीड़न कर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ.
छठा मामला: रणधीर सिंह नेगी और उनके पांच साथियों ने जय किशन नौटियाल द्वारा उन्हें विदेश (न्यूजीलैंड) भेजने के नाम पर धोखाधडी करना और रणधीर सिंह नेगी से एक लाख 60 हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
सातवां मामला: धर्मवीर भंडारी निवासी बैंक कालोनी अजबपुर कलां देहरादून ने कैप्टन अनिल द्वारा उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 52 हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के सम्बंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
आठवां मामला: मोहम्मद शान निवासी राजीव नगर देहरादून ने मोहम्मद बिलाल सिद्दकी निवासी जिला बिजनौर द्वारा उन्हें विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे एक लाख 40 हजार रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के सम्बंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
धन सिंह थापा, मीन बहादुर गुरुंग, सागर थापा और धीरज गुरुंग ने चित्रा प्रसाद और गुडविन सिंह द्वारा उन्हें विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग नौं लाख 61 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के सम्बंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया.
सभी प्रार्थना पत्रों की एसएसपी के निर्देशों पर फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट की टीम द्वारा जांच की गई. जांच में आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर 19 युवकों से 48 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है. विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से की गई धोखाधड़ी के मामलों में एसएसपी ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
देहरादून एसएसपी की युवाओं के अपील:
विदेश में नौकरी के लिए जिस किसी एजेंसी या फर्म से आप संपर्क करते है, उस एजेंसी या फर्म के अधिकृत होने के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले. इसके लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर फर्म की वैधता की जांच की जा सकती है. इसके अलावा विदेश में जिस संस्थान में नौकरी उपलब्ध कराए जाने संबंधी जॉब लेटर अथवा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, उस संस्थान से मेल अथवा अन्य माध्यमों से संपर्क कर जॉब संबंधित सभी जानकारियों को अवश्य वेरीफाई कर ले. संबंधित एजेंसी या फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए वीजा और टिकटों आदि को मेल अथवा अन्य माध्यमों से वेरीफाई करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाही करें।भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एजेंसियों या फर्मों की जानकारी के लिए Ministry of External Affairs के emigrate portal पर संपर्क कर Recruiting agent के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है.
-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-
पढ़ें---