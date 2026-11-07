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बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, पटना समेत 10 जिलों के DEO और DPO बदले

बिहार शिक्षा विभाग में 19 अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )

मोतिहारी: शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के खुलासे के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. विभाग ने 19 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. जिसमें 10 जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) शामिल हैं. शिक्षा विभाग की ओर से 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

10 जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) का फेरबदल