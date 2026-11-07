बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, पटना समेत 10 जिलों के DEO और DPO बदले
Bihar Education Department Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने 19 अधिकारियों का तबादला किया है, मोतिहारी के डीईओ राजन कुमार गिरी भी शामिल. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 7, 2026 at 11:01 AM IST
मोतिहारी: शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के खुलासे के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. विभाग ने 19 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. जिसमें 10 जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) शामिल हैं. शिक्षा विभाग की ओर से 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
10 जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) का फेरबदल
सरस्वती कुमारी को पटना मुख्यालय से हटाकर पटना का ही नई जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) बनाया गया है. योगेश कुमार (पटना के मौजूदा डीईओ) को अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) भेज दिया गया है. राजन कुमार गिरी को (पूर्वी चंपारण के डीईओ) घोटाला मामला सामने आने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में प्रतिनियुक्त किया गया है. वहीं, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को (माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक) अब पूर्वी चंपारण के नए डीईओ की जिम्मेदारी मिली है.
नवादा के डीईओ को मिली बिहार बोर्ड की कमान
वहीं, दीपक कुमार को (नवादा के डीईओ)बिहार बोर्ड (BSEB) में पदस्थापित किया गया है, जबकि सुभाष कुमार को (सहायक निदेशक) अब नवादा के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी की कमान सौंपी गई है. इसके अलावा राघवेंद्र प्रताप सिंह को (सीवान के डीईओ) मुख्यालय के योजना एवं अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक के पद पर भेजा गया है.
राघवेंद्र मणि त्रिपाठी (सीतामढ़ी के डीईओ) अब सीवान के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और मुकेश कुमार (परीक्षा समिति के उप सचिव) अब भागलपुर के नए डीईओ बनाए गए हैं. इसके अलावा दिनेश कुमार पासवान को (परीक्षा समिति के उप सचिव) सीतामढ़ी का नया डीईओ नियुक्त किया गया है.
9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) का तबादला
विनय कुमार सुमन का गोपालगंज से खगड़िया ट्रांसफर किया गया है, जबकि के आनंद कुमार को गया से मुंगेर में नई तैनाती दी गई है. इसके अलावा विकास कुमार डीएन का ट्रांसफर नालंदा से औरंगाबाद किया गया है. सैयद तारिक सज्जाद सीवान से मधेपुरा भेजे गए. वहीं, रजनीश कुमार साहू को बक्सर से हटाकर भागलपुर की जिम्मेदारी दी गई है.
भोला कुमार कर्ण को नालंदा से गोपालगंज में पदस्थापित किया गया है, जबकि कुमार अभिजीत को सीवान से पूर्वी चंपारण भेजा गया है. इसके अलावा राजीव कुमार साह (एससीईआरटी (SCERT) के सहायक निदेशक) अब बक्सर के नए डीपीओ होंगे और रवि कुमार को ( एससीईआरटी (SCERT) के सहायक निदेशक) भी बक्सर का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया है.
पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल
जारी आदेश के मुताबिक, बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उप संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण और कार्यहित में अगले आदेश तक अलग-अलग जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है. इस फेरबदल को शिक्षा विभाग में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
वेतन भुगतान में गड़बड़ी
दरअसल, बिहार के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ी एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. आरोप है कि HRMS पोर्टल से छेड़छाड़ कर राज्य के सभी 38 जिलों में 6,895 मामलों के जरिए करीब 34 करोड़ 11 लाख रुपए की अतिरिक्त निकासी की गई है. इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान
जांच में वेतन, मकान किराया भत्ता यानी HRA और एरियर भुगतान में अनियमितता की बात सामने आई है. आरोप है कि HRMS पोर्टल पर कथित तौर पर छेड़छाड़ कर कर्मचारियों के निर्धारित वेतन और भत्तों से अधिक राशि का भुगतान किया गया है. इसके जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.
जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. विभाग यह जानना चाहता है कि आखिर वेतन भुगतान की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी हैं.
कथित अवैध निकासी पर विभाग क्या करेगा कार्रवाई?
वहीं, घोटाले के खुलासे के बीच कई अधिकारियों के तबादले और नई प्रतिनियुक्ति को लेकर विभागीय हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, प्रशासनिक फेरबदल को सीधे तौर पर घोटाले में दोषी पाए जाने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता. अब देखना होगा कि जांच में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और सरकारी राशि की कथित अवैध निकासी पर विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है.
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