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शिमला में खुलेंगी 19 नई उचित मूल्य की दुकानें, कहीं आपका गांव तो नहीं लिस्ट में, 28 सितंबर तक मौका

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया, "18 जुलाई 2026 को आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक में जिले में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था. इसके तहत विभिन्न विकास खंडों और शिमला शहर में कुल 19 स्थानों को चिन्हित किया गया है".

शिमला: सरकारी राशन की दुकान खोलकर स्वरोजगार का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. शिमला जिले में 19 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने की तैयारी है. विभाग ने इसके लिए इच्छुक पात्र लोगों से आवेदन मांगे हैं. खास बात यह है कि सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शिमला शहर के कई वार्ड भी शामिल हैं. ऐसे में अगर आप लंबे समय से सरकारी राशन डिपो लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए अहम हो सकता है. आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर तय की गई है.

प्रस्तावित स्थानों में विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा के देवीधार वार्ड नंबर-2, नारकंडा की ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड नंबर-5, ग्राम पंचायत बड़ागांव के सराहन, जुब्बल की ग्राम पंचायत झगटान के झगटान, रामपुर की ग्राम पंचायत सनारसा के शाह वार्ड नंबर-4 और ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के व्यनूथल शामिल हैं.

इसके अलावा शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 कुफटाधार और वार्ड नंबर-17 लोअर खलीणी में भी उचित मूल्य की दुकानें प्रस्तावित हैं. वहीं, जुब्बल के भोलाड़ और झड़ग, टुटू हीरानगर के क्यारी, मशोबरा के डुबलू, ठियोग के धगाली, छौहारा के डोडरा वार्ड नंबर-1, चौपाल के वार्ड नंबर-1, नेरवा के वार्ड नंबर-3, मडावग वार्ड नंबर-6, रोहड़ू के शीलघाट वार्ड नंबर-5 और पुजारली नंबर-4 के वार्ड नंबर-4 में भी दुकानें खोली जानी हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. पात्रता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेजों के अलावा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शिक्षित बेरोजगार, विधवा/एकल नारी आदि श्रेणियों से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं. आवेदनकर्ता को संबंधित पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ यह शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा कि वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद अथवा स्थानीय निकाय में किसी पद पर निर्वाचित नहीं है.

28 सितंबर तक करना होगा आवेदन

इच्छुक आवेदकों को विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर आवेदन के साथ आवश्यक सूचना और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत या रद्द किए जा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 0177-2657022 पर भी जानकारी ली जा सकती है.

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