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यूपी में मेधा का सम्मान: फर्रुखाबाद, रायबरेली और सिद्धार्थनगर में मेधावी सम्मानित

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ.

मेधावी छात्र-छात्राओं का हुआ भव्य सम्मान
मेधावी छात्र-छात्राओं का हुआ भव्य सम्मान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:45 PM IST

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फर्रुखाबाद/रायबरेली/सिद्धार्थनगर: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में फर्रुखाबाद के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मानार्थ कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत, विधायक अमृतपुर सुशील कुमार शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह चन्द्र वर्मा, जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार उपस्थित रहे. इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, सम्मानित छात्र-छात्राएं एवं उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ. इसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकभवन, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को दिखाया गया. समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किए जाने का दृश्य देखकर छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में विशेष उत्साह एवं गौरव की भावना देखने को मिली.

जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपद के कुल 19 मेधावी छात्र-छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्यार्थियों की कठिन मेहनत, अनुशासन एवं लगन का परिणाम है.

अपने संबोधन में सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जनपद के मेधावी छात्र-छात्राएं प्रदेश एवं राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन, सकारात्मक सोच एवं उच्च लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि सतत परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है. उन्होंने सभी विद्यार्थियों को भविष्य में उच्च पदों पर पहुंचकर देश और समाज की सेवा करने की शुभकामनाएं दीं.


विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एवं समाज के उत्थान का आधार है. उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को अपनाने का आह्वान किया. अभिभावकों एवं शिक्षकों के योगदान की भी सराहना की.


जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए मेधावी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई दी. जनपद के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जनपद के लिए गर्व का विषय है.

उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर सीखने, नवाचार अपनाने तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

समारोह के दौरान हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में जनपद स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले कुल 19 मेधावी छात्र-छात्राओं को 21,000 की प्रोत्साहन धनराशि, प्रशस्ति-पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया.सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी एवं गर्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था.

अतिथियों ने विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पीछे उनके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.


कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को निरंतर प्रोत्साहित करने का संकल्प व्यक्त किया गया. समारोह का समापन राष्ट्रगान एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुआ.

रायबरेली में कैबिनेट मंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति

रायबरेली में माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान में आज जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया.कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह उपस्थित रहें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया व उनके उद्बोधन को सुना गया। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले हाईस्कूल के 7 एवं इण्टरमीडिएट के 14 छात्र-छात्राओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र व रुपये 21 हजार का डमी चेक देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के प्रदेश में 6वॉ स्थान प्राप्त करने वाली हाईस्कूल की तनु जायसवाल (96.83 प्रति0), प्रदेश में 8वॉ स्थान प्राप्त करने वाले सर्वेश कुमार मिश्रा (96.50 प्रति0) एवं अभिषी साहू (96.50 प्रति0) राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया.

सिद्धार्थनगर में सभागार में सम्मान समारोह

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह के क्रम में आज सिद्धार्थनगर जिले के अंबेडकर सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन कर कुल 18 मेधावियों को प्रशस्तिपत्र और डमी चेक देकर सम्मानित किया गया. आज जनपद सिद्धार्थनगर के विकास भवन अंबेडकर सभागार में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए हाईस्कूल के 8 और इण्टरमीडिएट के 10वीं छात्र छात्राओं को सांसद जगदंबिका पाल और जिलाधिकारी शिवरणप्पा जीएन ने प्रशस्तिपत्र और सांकेतिक चेक देकर सम्मानित किया.

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