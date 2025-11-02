ETV Bharat / state

सामूहिक विवाह सम्मलेन: बाड़मेर में खत्री समाज के 19 और कुचामन में कुमावत समाज के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा और पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे. उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी और उनके मंगलमय जीवन की कामना की. कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं ने इस आयोजन को अच्छी पहल बताया और अन्य समाजों को इससे प्रेरणा लेने की बात कही.

बाड़मेर खत्री सामूहिक विवाह संस्थान की ओर से रविवार को खत्री समाज का छठा सामूहिक विवाह महोत्सव कुशल वाटिका में धूमधाम से आयोजित किया गया. यहां 19 मंडपों में मंत्रोच्चार के बीच 19 जोड़ों ने एक साथ वैवाहिक बंधन में प्रवेश किया. समाज के लोगों ने नवदंपतियों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, वस्त्रों और आभूषणों के साथ विदा किया. इस अवसर पर समारोह स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया.

बाड़मेर/कुचामन: देवउठनी एकादशी के साथ ही प्रदेश में शादी-विवाहों की धूम शुरू हो गई है. इसके साथ ही सामूहिक विवाह सम्मलेन भी आयोजित हो रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को बाड़मेर में खत्री समाज के 19 और कुचामन में कुमावत समाज के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे.

विवाह सम्मलेन में मौजूद समाज के लोग (ETV Bharat Barmer)

संस्थान के मीडिया प्रभारी कन्हैया लाल डलोरा ने बताया कि फिजूलखर्ची से बचने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया. संस्थान के मुख्य संरक्षक नंदकिशोर छूंछा ने बताया कि अब तक 6 सफल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए हैं. जिनमें करीबन 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है. समाज के लोगों ने कुमकुम पत्रिका से लेकर वस्त्र, प्रीतिभोज, गहने, आर्थिक सहयोग और अन्य व्यवस्थाओं में अपना भरपूर योगदान दिया.

कुमावत समाज का 15वां सामूहिक विवाह सम्मेलन: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन में कुमावत समाज के 15वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. इस विवाह समारोह में हजारों लोगों को आगामी पंचायत व नगरीय चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई. कुमावत समाज अध्यक्ष राजकुमार फौजी ने बताया कि कुचामन कुमावत समाज द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने और समाज में अच्छी पहल कायम करने के लिए 2008 से सामूहिक विवाह सम्मलेन का आयोजन कर रहा है. अब तक कुल 213 जोड़ों का विवाह हो चुका है. इस बार 15 जोड़े शादी के बंधन से बंधे.

कुचामन में विवाह सम्मेलन (ETV Bharat Kuchaman City)

फिजूलखर्ची की जगह बच्चों को शिक्षित करें: खारिया सरपंच व समिति सदस्य देवीलाल दादरवाल ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य फिजूलखर्ची को रोकना है. उन्होंने कहा कि शादी जैसे कार्यक्रमों में अनावश्यक रूप से फिजूलखर्ची करने के बजाए अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए. समाज के युवा नेता ओम प्रकाश कुमावत ने कहा कि गत वर्षों से समाज के युवाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी नाम रोशन किया है. हमारे समाज के सैकड़ों युवक-युवतियां सरकारी सेवाओं में चयनित होकर देश की सेवा कर रहे हैं. दुर्गेश कुमावत ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन व समाज को विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान गर्मजोशी के साथ किया गया.