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कानपुर में ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 19.46 लाख की ठगी

कानपुर: कल्याणपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति से ऑनलाइन निवेश के जरिए कमाई और काम दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों द्वारा उन्नीस लाख छियालीस हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया और फोन के जरिए पीड़ित को भरोसे में लेकर अलग-अलग बैंक खातों में कई बार में यह रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कराई गई. लाखों रुपये भेजने के बाद भी न तो वादा पूरा हुआ और न ही पैसा वापस मिला, जिसके बाद धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



सुशील दत्त त्रिपाठी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया और फोन पर उनकी एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी. संपर्क करने वाले व्यक्ति ने उन्हें ऑनलाइन निवेश करने के लिए प्रेरित किया और इसके जरिए कमाई कराने के साथ काम दिलाने का भरोसा भी दिया. उन्होंने बताया कि वह उसकी बातों में आ गए और बताए गए बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से कई बार में धीरे-धीरे कुल उन्नीस लाख छियालीस हजार रुपये भेज दिए.



पीड़ित ने बताया कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के बाद भी उन्हें न तो बताए गए काम का लाभ मिला और न ही निवेश के नाम पर कोई परिणाम सामने आया. जब उन्होंने उस व्यक्ति से अपने रुपये वापस लौटाने के लिए बोला तो आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया और फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क भी बंद कर दिया. काफी प्रयास के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया. कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



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