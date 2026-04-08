WATCH, खेतों-बागों और झोपड़ियों में बैठकर करते थे लाखों की ऑनलाइन ठगी; पुलिस ने ड्रोन की मदद से 19 को पकड़ा
कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, आवास योजना, बैंक लोन और सिलेंडर बुकिंग के नाम पर लोगों को फंसाते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 3:18 PM IST
कानपुर : पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. घाटमपुर के रेउना थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को इस पूरे ऑपरेशन को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 18 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने ठगों के ठिकानों पर धावा बोला. पुलिस ने सबसे पहले ड्रोन उड़ाकर अपराधियों की लोकेशन को ट्रैक किया और फिर पूरे इलाके की चौतरफा घेराबंदी कर ली, जिससे ठगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका.
घेराबंदी के दौरान पुलिस ने माइक से सख्त चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि अपराधियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और यदि किसी ने भी भागने या कानून तोड़ने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस कड़े संदेश और भारी पुलिस बल के दबाव से गिरोह में भगदड़ मच गई और पुलिस ने मौके से 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए इन ठगों के पास से भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन और सैकड़ों की तादाद में पहले से सक्रिय सिम कार्ड बरामद हुए हैं.
इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर रेउना थाना क्षेत्र के रठिगांव, लक्ष्मणपुर और समाज नगर जैसे इलाके साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के तौर पर दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने पहले सादे कपड़ों में इन गांवों की गुप्त जांच की, जिसमें सामने आया कि यहां के सैकड़ों युवा सुबह होते ही खेतों, बागों और झोपड़ियों में समूह बनाकर बैठ जाते थे. ये लोग वहां बैठकर देशभर के नागरिकों को फोन कॉल करते थे और ठगी के नए-नए तरीके अपनाते थे.
ठगों के काम करने के तरीके के बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये अपराधी खुद को पुलिस अफसर, बैंक कर्मचारी या सरकारी योजनाओं का प्रतिनिधि बताकर लोगों को झांसा देते थे. ये लोग आवास योजना, बैंक लोन और सिलेंडर बुकिंग के नाम पर लोगों को डराते या ललचाते थे. जांच में खुलासा हुआ कि एक ठग रोजाना 60 से 70 लोगों को फोन करता था, जिनमें से औसतन 6 से 7 लोग इनके बिछाए जाल में फंस जाते थे. हैरानी की बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा सदस्य केवल 11वीं पास है.
मामले में एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि यह गिरोह बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय था और एक-एक ठग के पास 20 से लेकर 50 तक म्यूल अकाउंट यानी पैसे मंगाने के फर्जी बैंक खाते मिले हैं. इन खातों के माध्यम से रोजाना लाखों रुपयों का लेनदेन किया जा रहा था. पुलिस ने इन सभी खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि इनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.
एसीपी घाटमपुर ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई शातिर अपराधी भाग निकलने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. गांव के भी कुछ लोग रेड के बाद से फरार हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.
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