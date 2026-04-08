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WATCH, खेतों-बागों और झोपड़ियों में बैठकर करते थे लाखों की ऑनलाइन ठगी; पुलिस ने ड्रोन की मदद से 19 को पकड़ा

कानपुर में पकड़े गए साइबर ठगी के आरोपी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. घाटमपुर के रेउना थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को इस पूरे ऑपरेशन को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 18 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने ठगों के ठिकानों पर धावा बोला. पुलिस ने सबसे पहले ड्रोन उड़ाकर अपराधियों की लोकेशन को ट्रैक किया और फिर पूरे इलाके की चौतरफा घेराबंदी कर ली, जिससे ठगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका. कानपुर में ऐसे पकड़े गए साइबर ठग. (Video Credit; ETV Bharat) घेराबंदी के दौरान पुलिस ने माइक से सख्त चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि अपराधियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और यदि किसी ने भी भागने या कानून तोड़ने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस कड़े संदेश और भारी पुलिस बल के दबाव से गिरोह में भगदड़ मच गई और पुलिस ने मौके से 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए इन ठगों के पास से भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन और सैकड़ों की तादाद में पहले से सक्रिय सिम कार्ड बरामद हुए हैं. इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर रेउना थाना क्षेत्र के रठिगांव, लक्ष्मणपुर और समाज नगर जैसे इलाके साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के तौर पर दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने पहले सादे कपड़ों में इन गांवों की गुप्त जांच की, जिसमें सामने आया कि यहां के सैकड़ों युवा सुबह होते ही खेतों, बागों और झोपड़ियों में समूह बनाकर बैठ जाते थे. ये लोग वहां बैठकर देशभर के नागरिकों को फोन कॉल करते थे और ठगी के नए-नए तरीके अपनाते थे.