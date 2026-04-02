दो दिवसीय राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शानदार समापन, पूर्वी सिंहभूम और रांची का रहा दबदबा
रांची में 18वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ.
Published : April 2, 2026 at 3:52 PM IST
रांची: जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन, रांची के तत्वावधान में स्थानीय गुरुनानक स्कूल, पीपी कंपाउंड में आयोजित दो दिवसीय 18वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (जूनियर एवं यूथ वर्ग) का गुरुवार को शानदार समापन हुआ. प्रतियोगिता में राज्यभर के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
उभरती प्रतिभाएं करेंगी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष बलजीत सिंह बेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय सिन्हा ‘दीपू’ एवं कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह उपस्थित रहे.
मुख्य अतिथि बलजीत सिंह बेदी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता से उभरने वाली प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करेंगी. वहीं विनय सिन्हा ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म देना प्राथमिकता है, ताकि उनका भविष्य खेल के माध्यम से संवर सके.
चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम का दबदबा
प्रतियोगिता के परिणामों में टीम चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम का दबदबा रहा. जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम चैंपियन बना, जबकि बालक वर्ग में गढ़वा और बालिका वर्ग में रांची रनरअप रहे. यूथ पुरुष वर्ग में पूर्वी सिंहभूम चैंपियन और रांची रनरअप रही, जबकि यूथ महिला वर्ग में रांची ने चैंपियन बनकर पूर्वी सिंहभूम को पीछे छोड़ा.
व्यक्तिगत वर्ग में जूनियर बालक में आर्यन मुखी (रांची) ने खिताब जीता, जबकि रौशन सिंह (पूर्वी सिंहभूम) उपविजेता रहे. जूनियर बालिका वर्ग में रचना कुमारी (पूर्वी सिंहभूम) चैंपियन और अनु बेदिया (पश्चिमी सिंहभूम) उपविजेता रहीं. यूथ पुरुष वर्ग में आदित्य सिंह (पूर्वी सिंहभूम) ने स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि पाहन कुमार सिंह (रांची) दूसरे स्थान पर रहे.
विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन
यूथ महिला वर्ग में जेसिका खेस (रांची) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया और निहारिका कुमारी (सरायकेला) उपविजेता रही. विभिन्न भार वर्गोंं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें कई जिलों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते.
प्रतियोगिता में कुल 47 रेफरी और जजों ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई. इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी.
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