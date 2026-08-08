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दिल्ली नगर निगम में 187 नई नियुक्तियां, 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल; मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल लॉन्च

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को अब गति मिलनी शुरू हो गई है. शनिवार को सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इनमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं. इस दौरान निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच और निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम सीधे तौर पर नागरिकों की रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़ा है. ऐसे में पर्याप्त और सक्षम मानव संसाधन निगम की कार्यक्षमता के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि निगम को आधुनिक तकनीक, बेहतर आधारभूत ढांचे, पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी वित्तीय सहयोग के जरिए मजबूत किया जा रहा है. निगम जितना मजबूत होगा, दिल्ली के लोगों को उतनी ही बेहतर और समयबद्ध नागरिक सेवाएं मिलेंगी.

दिल्ली नगर निगम में 187 नई नियुक्तियां (ETV Bharat)

ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने की अपील

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि निगम में नौकरी केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों की सेवा करने की जिम्मेदारी भी है. महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 187 नियुक्तियां 187 परिवारों के लिए नई उम्मीद, स्थायित्व और सम्मान लेकर आई हैं. उन्होंने बताया कि 49 नियुक्तियों में 31 महिलाएं शामिल हैं, जो नारी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा 92 एमटीएस कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं.

महापौर के अनुसार निगम में 268 अन्य नियुक्तियों की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, जबकि 168 पदों के लिए DSSSB को अधियाचन भेजा गया है. इससे निगम का मानव संसाधन और मजबूत होगा. समारोह में निगम आयुक्त संजीव खिरवार समेत निगम के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. निगम आयुक्त ने कहा कि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल के जरिए निगम स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी को और व्यवस्थित किया जाएगा.

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