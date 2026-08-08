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दिल्ली नगर निगम में 187 नई नियुक्तियां, 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल; मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल लॉन्च

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ( ETV Bharat )