रांची में रोजगार मेला, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने 187 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, पीएम ने दी शुभकामनाएं

रांची में रोजगार मेला का आयोजन किया गया. इस दौरान रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया.

Rojgar Mela In Ranchi
अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : October 24, 2025 at 5:11 PM IST

रांचीः पीएम मोदी द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला शुरू किया गया था. इसके जरिए अब तक 11 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है. इसी क्रम में आज 24 अक्टूबर को 17वां रोजगार मेला का आयोजन रांची में किया गया. रांची सहित देश के 40 स्थानों पर आयोजित इस रोजगार मेले में 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया. रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह के अलावे डाक विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे.

पीएम ने किया अभ्यर्थियों को संबोधित

इस मौके पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना. पीएम मोदी ने कहा कि यह आपको केवल सरकारी नौकरी नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है. पीएम ने आगे कहा कि इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सभी के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है. उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी है. ये खुशी आज देश के 51 हजार से ज्यादा युवाओं को मिली है.

संबोधित करते रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और अभ्यर्थियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची में 187 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

रोजगार मेले में रांची में 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला. जिन्हे नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें डाक विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, वित्त सेवा, कोल इंडिया लिमिटेड,गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी जैसे सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिलेगा.

पीएम मोदी ने अपना वादा निभायाः संजय सेठ

इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों में 11 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा को पूरा करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस साल त्योहार के मौके पर जीएसटी में बदलाव किए गए और उसके कारण से बाजार में जमकर खरीदारी हुई है, उससे साफ हो गया है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वही हुआ है.

Rojgar Mela In Ranchi
अभ्यर्थियों के साथ मंच पर मौजूद रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा था कि खपत बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा. इस साल धनतेरस के मौके पर जीएसटी में कमी की वजह से एक दिन में एक लाख से अधिक गाड़ियां देश भर में बिकी हैं. इसी तरह से अन्य सामानों की जमकर बिक्री हुई है.

अभ्यर्थियों में दिखी खुशी की लहर

इधर, नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी बेहद खुश थे.अपने पिता के निधन से आहत पीहू सरकार कहती हैं कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है. मैं डाक विभाग में सेवा दूंगी. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है. इसी तरह से एक अन्य अभ्यर्थी रंजन चटर्जी कहते हैं कि आर्मी में कई वर्षों तक काम करने के बाद एक बार फिर उन्हें डाक विभाग में सेवा करने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि बेहद ही खुशी हो रही है कि रोजगार मेले के जरिए लोगों को नियुक्ति पत्र बड़ी आसानी से मिल जाता है.

