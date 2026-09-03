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भरतपुर में लंपी वायरस का कहर: 1865 एक्टिव केस, 6 पशुओं की मौत, 27 हजार को वैक्सीन का इंतजार

संक्रमण का असर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है.

Livestock tied in the enclosure
बाड़े में बंधे पशु (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 1:47 PM IST

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भरतपुर: जिले में लंपी डिजीज का संक्रमण पशुपालकों की चिंता बढ़ा रहा है. जिले में अब तक 3,002 पशु संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 1,865 केस अभी एक्टिव हैं. भुसावर क्षेत्र में बीमारी से 6 पशुओं की मौत हो चुकी है. राहत की बात यह है कि 1,131 पशु रिकवर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर जिले के 27,149 संवेदनशील पशु अभी भी लम्पी वैक्सीन से महरूम हैं.

पशुपालन विभाग के मुताबिक टीकाकरण कवरेज करीब 73 फीसदी तक पहुंचा है और संक्रमण की रफ्तार अब धीरे-धीरे कम होने लगी है. पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने बताया कि 31 अगस्त तक जिले में लम्पी के कुल 3,002 मामले सामने आए हैं. इनमें 1,131 पशु रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,865 एक्टिव केस हैं. बीमारी से अब तक 6 पशुओं की मौत हुई है. विभागीय रिपोर्ट में जिले के 8 एपिसेंटर दर्ज हैं.

क्या है लंपी पर नियंत्रण की स्थिति, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

उच्चैन में सबसे ज्यादा 418 एक्टिव केस: डॉ मनोज कुमार के अनुसार इस बार संक्रमण आने के बावजूद मृत्यु दर पहले जैसी नहीं है. उन्होंने बताया कि संक्रमित पशुओं में बड़ी संख्या में पशु कुछ ही दिनों में उपचार के बाद रिकवर हो रहे हैं और नए संक्रमण की दर में भी अब कमी आने लगी है. 31 अगस्त की विभागीय रिपोर्ट के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव केस उच्चैन क्षेत्र में 418 हैं. इसके बाद सेवर में 399, नदबई में 341, बयाना में 287 और भुसावर में 255 एक्टिव केस, रूपवास में 54, वैर में 92 और पॉलीक्लीनिक में 19 ऐक्टिव केस दर्ज हैं.

पढ़ें: राजस्थान में लंपी टीकाकरण अभियान का आगाज, दो माह में 1.11 करोड़ गोवंश को लगेगा टीका

यूपी बॉर्डर से संक्रमण आने की आशंका: डॉ मनोज ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार लम्पी का प्रकोप काफी अधिक रहा है. आगरा और मथुरा के पशु चिकित्सा अधिकारियों से भी बीमारी की स्थिति को लेकर बातचीत हुई है. भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं की आवाजाही के कारण संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है. सेवर, उच्चैन और नदबई क्षेत्र में संक्रमण अधिक है, जबकि कुम्हेर और रूपवास के सीमावर्ती हिस्सों में भी छिटपुट मामले सामने आए हैं. इसी वजह से विभाग ने सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी बढ़ाई है और संक्रमित क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीमों को सक्रिय रखा गया है.

Personnel examining the animals
पशुओं को चेक करते कार्मिक (ETV Bharat Bharatpur)

नमी और मौसम में बदलाव से बढ़ा: डॉ मनोज ने बताया कि इस बार मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला. अप्रैल, मई और जून में तेज गर्मी के बाद बारिश और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण बाह्य परजीवियों की सक्रियता बढ़ी. टिक और माइट्स जैसे परजीवी लम्पी के संक्रमण को एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं. उनके अनुसार नमी बढ़ने पर ऐसे परजीवियों की संख्या और सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे वायरस के ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ती है. इसी वजह से अगस्त के अंतिम दिनों में बीमारी का प्रकोप देखने को मिला.

27 हजार से अधिक को टीकाकरण का इंतजार: संयुक्त निदेशक ने बताया कि बीमारी के खिलाफ बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया. 24 जून से 24 अगस्त तक अभियान चलाया गया था, जिसे सरकार ने अब 15 दिन और बढ़ा दिया है. 31 अगस्त तक जिले में चिन्हित 1,00,125 संवेदनशील पशुओं में से 72,976 का टीकाकरण किया जा चुका है. यानी करीब 73 प्रतिशत पशुओं को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 27,149 पशु अभी टीकाकरण से दूर हैं.

जल्द नियंत्रण की उम्मीद: डॉ मनोज का कहना है कि तीन साल पहले जब लम्पी का बड़ा प्रकोप आया था, तब मृत्यु दर काफी अधिक थी, जबकि इस बार संक्रमित पशुओं में रिकवरी बेहतर है. जिन गांवों में लम्पी के मामले सामने आ चुके हैं, वहां बीमारी की स्थिति को देखते हुए उपचार और निगरानी पर जोर दिया जा रहा है. वहीं ऐसे गांव जहां अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन पशुओं की संख्या है, वहां रिंग वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, ताकि आसपास के संक्रमित क्षेत्र से बीमारी की एंट्री रोकी जा सके. नए संक्रमण की दर अब कम होने लगी है. पिछले दिनों संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें गिरावट दिखाई दे रही है. दूसरी ओर रिकवरी की दर बढ़ रही है. अगले 10–15 दिनों में बीमारी के नियंत्रण में आने की उम्मीद है.

पढ़ें: अजमेर में लंपी वायरस की एंट्री, पशुपालन विभाग अलर्ट, जारी की एडवाइजरी

कमजोर पशुओं में ज्यादा असर: डॉ मनोज ने बताया कि लम्पी से संक्रमित पशु में शुरुआती तौर पर बुखार आता है. कई पशुओं में बीमारी इसी शुरुआती अवस्था में रुक जाती है. लेकिन कमजोर इम्युनिटी, कम उम्र या पर्याप्त पोषण नहीं मिलने वाले पशुओं में बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है. ऐसे पशुओं के शरीर पर गांठें बनने, बुखार और जोड़ों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने विशेष रूप से निराश्रित गोवंश में पोषण की कमी को गंभीरता से लेने की बात कही.

ये सावधानी बरतें: संयुक्त निदेशक ने पशुपालकों से अपील की है कि किसी पशु में बुखार, शरीर पर गांठें या पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग यानी आइसोलेशन में रखें. इससे संक्रमित और स्वस्थ पशुओं के बीच संपर्क कम किया जा सकेगा. उन्होंने पशुशाला की साफ-सफाई रखने और बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा सुझाई गई दवाओं का निर्धारित तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह दी. फर्श की सफाई और पशुशाला में साइपरमेथ्रिन के छिड़काव की सलाह भी दी गई है.

आधे घंटे में रैपिड रिस्पांस टीम: उन्होंने बताया कि बीमारी की सूचना मिलने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक ब्लॉक के वेटरनरी हेल्थ ऑफिस स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई है. टीम में डॉक्टर, पशुधन परिचर और एलएसए/कम्पाउंडर शामिल हैं. सूचना मिलने पर टीम को आधा घंटे में मौके पर भेज दिया जाता है और पशु का उपचार शुरू किया जाता है. विभाग की ओर से संक्रमित क्षेत्रों में दवाइयों की नियमित आपूर्ति की जा रही है और उन्होंने दावा किया कि दवाओं की कोई कमी नहीं है. 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट पर सूचना दर्ज होने के बाद मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को मौके पर भेजकर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है.

पढ़ें: गोवंश में लंपी रोग को लेकर अलर्ट मोड में पशुपालन विभाग, सरकार ने बनाई आरआरटी टीमें

पशु हाट अग्रिम आदेश तक बंद: लम्पी के संक्रमण को दूसरे क्षेत्रों से आने वाले पशुओं के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए भरतपुर में पशु हाट को अग्रिम आदेश तक बंद रखा गया है. डॉ मनोज ने बताया कि हर सोमवार लगने वाली पशु हाट में उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में पशु आते हैं. कई बार संक्रमण की शुरुआती अवस्था में पशु देखने में सामान्य लग सकता है. ऐसे में पशु हाट के माध्यम से संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए इसे बंद रखा गया है. उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद ही हाट दोबारा खोली जाएगी.

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