यूपी के निजी आयुष कॉलेजों में बढ़ीं 185 सीटें, चौथे चरण में होंगे दाखिले
डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद 19 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निजी आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए करीब 185 अतिरिक्त सीटें बढ़ गई हैं. इन सीटों को चौथे चरण की काउंसिलिंग या स्ट्रे राउंड के जरिये भरा जाएगा. इसके लिए आयुष विभाग ने आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) से सलाह मांगी है.
19 नवंबर को जारी होगी अंतिम सूची: प्रदेश में आयुष पाठ्यक्रमों की 5000 से अधिक सीटें हैं. इनमें सरकारी कॉलेजों की सभी सीटें पहले और दूसरे चरण की काउंसिलिंग में ही भर चुकी हैं. तीसरे चरण की काउंसिलिंग अंतिम दौर में है. इसके लिए 16 नवंबर तक पंजीकरण हुआ. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद 19 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को 20 से 23 नवंबर के बीच आवंटित कॉलेज में दाखिला लेना है.
कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग में शामिल होने का मौका: प्रदेश के जिन 3 निजी आयुर्वेद कॉलेजों को हाईकोर्ट से सीटें बढ़ाने की अनुमति मिली है, उनमें झांसी, सहारनपुर और मथुरा के कॉलेज हैं. इस तरह करीब 185 नई सीटें उपलब्ध हुई हैं.
काउंसलिंग के नोडल ऑफिसर और निदेशक, होम्योपैथी डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इन कॉलेजों को कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल अभी इस संबंध में AACCC से सलाह मांगी जा रही है.
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