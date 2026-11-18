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यूपी के निजी आयुष कॉलेजों में बढ़ीं 185 सीटें, चौथे चरण में होंगे दाखिले

उत्तर प्रदेश के निजी आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए करीब 185 अतिरिक्त सीटें बढ़ी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निजी आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए करीब 185 अतिरिक्त सीटें बढ़ गई हैं. इन सीटों को चौथे चरण की काउंसिलिंग या स्ट्रे राउंड के जरिये भरा जाएगा. इसके लिए आयुष विभाग ने आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) से सलाह मांगी है.

19 नवंबर को जारी होगी अंतिम सूची: प्रदेश में आयुष पाठ्यक्रमों की 5000 से अधिक सीटें हैं. इनमें सरकारी कॉलेजों की सभी सीटें पहले और दूसरे चरण की काउंसिलिंग में ही भर चुकी हैं. तीसरे चरण की काउंसिलिंग अंतिम दौर में है. इसके लिए 16 नवंबर तक पंजीकरण हुआ. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद 19 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को 20 से 23 नवंबर के बीच आवंटित कॉलेज में दाखिला लेना है.