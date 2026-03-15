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182 सालों से खड़ी है दिल्ली की ये शिया जामा मस्जिद, जानिए क्या है इसकी खासियत

नई दिल्लीः रमजान का पाक महीना चल रहा है. इन दिनों मस्जिदों में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. ऐसे तो दिल्ली में कई सारी मस्जिदें हैं, जिनमें जामा मस्जिद सबसे प्रमुख है. इसके अलावा पुरानी दिल्ली इलाके के ही कश्मीरी गेट की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक ऐसी मस्जिद है जो अपने आप में ऐतिहासिक है और करीब 182 साल पुरानी है. यह मुगलकालीन मस्जिद पुरानी दिल्ली इलाके की इकलौती शिया जामा मस्जिद है. इस मस्जिद में जाने पर इतिहास आज भी महसूस होता है. यह मस्जिद दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने और कश्मीरी गेट थाने के बिल्कुल बगल में स्थित है.

मस्जिद की प्रबंधन कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह मस्जिद वर्ष 1844 में तामीर हुई थी. इसे नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था. नवाब हामिद अली तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने बताया कि इसके बाद 1899 में इस मस्जिद की देखरेख के लिए यहां पहली बार प्रबंधन कमेटी बनी. इसके बाद 1930 में कमेटी रजिस्टर्ड हुई. उसके बाद से यहां के मौलवी साहब और कमेटी के लोगों की कई पीढ़ियां इस मस्जिद की देखरेख करते हुए गुजर गईं हैं.

दिल्ली में 182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद (ETV Bharat)

182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद: उन्होंने बताया कि यह पुरानी दिल्ली की यह इकलौती शिया जामा मस्जिद है. इसे शियाओं की शाही जामा मस्जिद भी कहते हैं. इसके अलावा हमारी कमेटी कुल छह मस्जिदों और एक इमामबाड़े का प्रबंधन देखती है. यहां हर जुमे के दिन दिल्ली में रहने वाले अधिकतर शिया मुसलमान नमाज अता करने आते हैं. यहां नमाजियों की भीड़ उमड़ती है. बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में यहां नमाज होती है.