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182 सालों से खड़ी है दिल्ली की ये शिया जामा मस्जिद, जानिए क्या है इसकी खासियत

जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की इकलौती शिया जामा मस्जिद है. इसे शियाओं की शाही जामा मस्जिद भी कहा जाता है.

182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद
182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 10:11 AM IST

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नई दिल्लीः रमजान का पाक महीना चल रहा है. इन दिनों मस्जिदों में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. ऐसे तो दिल्ली में कई सारी मस्जिदें हैं, जिनमें जामा मस्जिद सबसे प्रमुख है. इसके अलावा पुरानी दिल्ली इलाके के ही कश्मीरी गेट की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक ऐसी मस्जिद है जो अपने आप में ऐतिहासिक है और करीब 182 साल पुरानी है. यह मुगलकालीन मस्जिद पुरानी दिल्ली इलाके की इकलौती शिया जामा मस्जिद है. इस मस्जिद में जाने पर इतिहास आज भी महसूस होता है. यह मस्जिद दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने और कश्मीरी गेट थाने के बिल्कुल बगल में स्थित है.

मस्जिद की प्रबंधन कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह मस्जिद वर्ष 1844 में तामीर हुई थी. इसे नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था. नवाब हामिद अली तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने बताया कि इसके बाद 1899 में इस मस्जिद की देखरेख के लिए यहां पहली बार प्रबंधन कमेटी बनी. इसके बाद 1930 में कमेटी रजिस्टर्ड हुई. उसके बाद से यहां के मौलवी साहब और कमेटी के लोगों की कई पीढ़ियां इस मस्जिद की देखरेख करते हुए गुजर गईं हैं.

दिल्ली में 182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद (ETV Bharat)

182 साल पुरानी शिया जामा मस्जिद: उन्होंने बताया कि यह पुरानी दिल्ली की यह इकलौती शिया जामा मस्जिद है. इसे शियाओं की शाही जामा मस्जिद भी कहते हैं. इसके अलावा हमारी कमेटी कुल छह मस्जिदों और एक इमामबाड़े का प्रबंधन देखती है. यहां हर जुमे के दिन दिल्ली में रहने वाले अधिकतर शिया मुसलमान नमाज अता करने आते हैं. यहां नमाजियों की भीड़ उमड़ती है. बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में यहां नमाज होती है.

इंडो पर्शियन शैली में हुआ है शिया जामा मस्जिद का निर्माण: मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने बताया कि यह मस्जिद अपने बड़े आकार के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है. शिया जामा मस्जिद में तीन गुंबद और दो मीनारें हैं. इसका निर्माण इंडो पर्शियन शैली में हुआ है,जिसमें मेहराबदार दरवाजे,नक्काशीदार खंभे और फूलों की सुंदर सजावट है. मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वारा मोरी गेट यानी कि दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर से है.

शिया समुदाय की पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है शिया जामा मस्जिद: मौलाना मुमताज अली ने बताया कि रमजान में रोजा रखना, तरावीह की नमाज पढ़ना और इबादत करना खास होता है. इफ्तार के वक्त सभी रोजेदार साथ बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं और खुशी बांटते हैं. 1947 से पहले यहां शिया समुदाय बड़ी संख्या में और समृद्ध था. लेकिन, बंटवारे के बाद कई परिवार पाकिस्तान चले गए और बाकी लोग दिल्ली-एनसीआर के दूसरे इलाकों में बस गए.

मौलाना ने कहा कि यह मस्जिद अपने आप में एक लंबे इतिहास को समेटे हुए है. इसने मुगलकाल के बाद ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक काल के ऐतिहासिक बदलावों को भी देखा है. तमाम बदलावों के बाद भी यह मस्जिद आज भी शिया समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है. एडवोकेट गफ्फार हुसैन ने कहा कि इस मस्जिद की यहां काफी मान्यता है.

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