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डीग में 1800 किलो मिलावटी पनीर नष्ट, दो आरोपी गिरफ्तार

1800 किलो मिलावटी पनीर नष्ट ( Source : Deeg Police )

डीग : पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में जिले में अपराध और मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत कैथवाड़ा थाना पुलिस, जिला डीएसटी और खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को मिलावटी पनीर बनाने वाले दो अलग-अलग प्लांटों पर कार्रवाई की. टीम ने दोनों स्थानों से करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर बरामद कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से सैंपल लेने के बाद मौके पर ही नष्ट कराया. कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.