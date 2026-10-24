डीग में 1800 किलो मिलावटी पनीर नष्ट, दो आरोपी गिरफ्तार
खाद्य विभाग की टीम ने दोनों प्लांटों से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. दोनों प्लांटों को सील कराया गया है.
Published : October 24, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:18 PM IST
डीग : पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में जिले में अपराध और मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत कैथवाड़ा थाना पुलिस, जिला डीएसटी और खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को मिलावटी पनीर बनाने वाले दो अलग-अलग प्लांटों पर कार्रवाई की. टीम ने दोनों स्थानों से करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर बरामद कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से सैंपल लेने के बाद मौके पर ही नष्ट कराया. कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के अनुसार दोनों प्लांटों में सोयाबीन तेल, पामोलीन ऑयल और एसएमपी पाउडर का इस्तेमाल कर मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा था. तैयार पनीर को हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है. खाद्य विभाग की टीम ने दोनों प्लांटों से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. दोनों प्लांटों को सील कराया गया है.
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जाजमका गांव में 1600 किलो पनीर मिला : पहली कार्रवाई गांव जाजमका में शरीफ के मकान में संचालित डेयरी पर की गई. मुखबिर की सूचना पर कैथवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो डेयरी में पनीर तैयार किया जा रहा था. पुलिस को देखकर प्लांट में काम कर रहे कुछ लोग मौके से भाग गए. पुलिस ने मौके से साहिल पुत्र इस्लाम निवासी गढ़ी झीलपट्टी को पकड़ा. पूछताछ में उसने प्लांट को मकसूद निवासी घासेड़ा का बताया और स्वयं को वहां मुनीम के रूप में काम करना बताया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह की टीम ने मौके से तैयार पनीर, पामोलीन और एसएमपी पाउडर के सैंपल लिए. प्लांट से करीब 1600 किलो मिलावटी पनीर मिला, जिसे सैंपल लेने के बाद मौके पर नष्ट कराया गया. मामले में साहिल को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.
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मांची के जंगल में 200 किलो पनीर बरामद : दूसरी कार्रवाई मांची के जंगल में ग्राम धर्मशाला के पास अयूब की डेयरी पर की गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर टीनशेड में चल रहे प्लांट से पनीर निकाल रहे अल्ली उर्फ अलीजान पुत्र सुब्बा निवासी ओलन्दा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने प्लांट अयूब और मुफीद निवासी ओलन्दा का होना बताया. मौके से करीब 200 किलो मिलावटी पनीर, 18 कट्टे एसएमपी पाउडर, 3 कट्टे मशीन क्लीन पाउडर, 11 पीपे रिफाइंड पामोलीन ऑयल और 2 पीपे सोयाबीन तेल बरामद किए गए.
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इसके अलावा पनीर की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही एक पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर का सैंपल लेने के बाद करीब 200 किलो पनीर को मौके पर नष्ट कराया. पुलिस ने दोनों मामलों में बीएनएस की संबंधित धाराओं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार प्लांट संचालकों और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं.