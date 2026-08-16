ETV Bharat / state

रायबरेली की 180 महिलाओं की गोबर ने बदल दी जिंदगी, जानिए कैसे कर रही कमाई

15 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं, जानिए स्वरोजगार की पूरी गणित.

180 महिलाएं तैयार कर रहीं बायो कम्पोस्ट खाद
180 महिलाएं तैयार कर रहीं बायो कम्पोस्ट खाद (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 10:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देशन में जैविक खेती को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका को सशक्त व स्थायी बनाने के लिए पहल कर अभियान चलाया जा रहा है. ये अभियान जैविक खेती अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं एवं विषमुक्त खेती और कर्जमुक्त किसान की थीम पर आधारित है.

अभियान से 180 महिलाओं को जोड़ा: उपायुक्त श्रम रोजगार प्रमोद सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खण्ड अमावां, बछरावां, सलोन, डलमऊ, महराजगंज एवं डीह में संचालित गौशालाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 15 स्वयं सहायता समूहों की 180 महिलाओं को बायो कम्पोस्ट खाद के उत्पादन से जोड़ा गया है. महिलाओं द्वारा गौशालाओं से प्राप्त गोबर का वैज्ञानिक एवं उपयोगी तरीके से प्रसंस्करण करते हुए जून 2026 से बायो कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा है.

प्रमोद सिंह ने बताया कि बायो कम्पोस्ट के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी एवं विपणन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एवरग्रीन ऑर्गेनिक कम्पनी, रायबरेली के साथ समूहों का अनुबंध कराया गया है. इसके माध्यम से महिलाओं को बायो कम्पोस्ट के उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं बाजार उपलब्धता से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है.

250 से 300 टन बायो कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है: उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अब-तक लगभग 250 से 300 टन बायो कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है. इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय का नया स्रोत प्राप्त होने के साथ-साथ जैविक एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा मिल रहा है.

बायो कम्पोस्ट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित उर्वरक बिक्री केन्द्रों के साथ स्वयं सहायता समूहों का समन्वय एवं अनुबंध कराया गया है. इन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से समूहों द्वारा उत्पादित बायो कम्पोस्ट को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है.

50 बोरी बायो कम्पोस्ट का क्रय किया गया: इसी क्रम में 30 जुलाई 2026 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बी-पैक्स उतरपारा, विकास खण्ड राही में बायो कम्पोस्ट बिक्री कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया. कार्यशाला में किसानों द्वारा 50 बोरी बायो कम्पोस्ट का क्रय किया गया. किसानों द्वारा बायो कम्पोस्ट की लगातार की जा रही मांग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद की उपयोगिता एवं स्वीकार्यता को बल मिला है.


महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं: उन्होंने बताया कि बायो कम्पोस्ट की किसानों द्वारा निरंतर की जा रही मांग को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस गतिविधि से जोड़कर उनकी आजीविका में वृद्धि, नियमित आय एवं स्थायी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं.

प्रमोद कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बायो कम्पोस्ट के उत्पादन एवं बिक्री की गतिविधियों को और व्यापक रूप देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा सके.

बायो कम्पोस्ट के उत्पादन से जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका का नया साधन उपलब्ध हो रहा है. वहीं गौशालाओं में उत्पन्न होने वाले गोबर का उपयोगी एवं वैज्ञानिक प्रबंधन भी सुनिश्चित हो रहा है. इससे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है.

जनपद में संचालित अन्य गौशालाओं में भी बायो कम्पोस्ट खाद के उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाने और अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इस कार्य में नियोजित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में विभाजन की विभीषिका और स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शनी, राज्य मंत्री ने कही ये बात

यह भी पढ़ें: रायबरेली में भाजपा का प्रदर्शन, मंत्री दिनेश सिंह बोले- राहुल गांधी शेर की खाल पहनकर मोदी और अमित शाह नहीं बन सकते

TAGGED:

रायबरेली में गाय का गोबर
COW DUNG IN RAEBARELI
जैव कम्पोस्ट खाद
BIO COMPOST MANURE
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.