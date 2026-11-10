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बगैर सरकारी मदद के बनाई राष्ट्रीय पहचान! हैदराबाद में होने वाली नेशनल एथलेटिक्स मीट में चमकेंगे फिरोजाबाद के 13 'होनहार'

फिरोजाबाद के 13 'होनहार' ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिस्थिति या सुविधा की मोहताज नहीं होती. इस बात को एक बार फिर फिरोजाबाद के होनहार युवाओं ने साबित कर करके दिखा दिया है. कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर अपनी खास पहचान बनाने वाले इन खिलाड़ियों को न तो कोई बेहतर ट्रेनिंग नसीब हुई, न ही किसी तरह का सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ. अब इन होनहारों का चयन हैदराबाद में होने वाली 20वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिए हुआ है. सुविधाओं के अभाव में भी आंखों में बड़े सपने और मन में एक नई आस लिए लगातार मैदान पर पसीना बहाने वाले ये खिलाड़ी कौन हैं? आइए, इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं...

फिरोजाबाद के 'होनहार' (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सरकार खेल और खिलाड़ियों पर अनाप-सनाप पैसा खर्च करती है. खेल के मैदानों को विकसित करने से लेकर खिलाड़ियों की डाइट पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है. इसके पीछे सरकार की मंशा होती है कि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर सकें. इन सबके बावजूद फिरोजाबाद जनपद में खिलाड़ियों को आज भी सरकारी सुविधाओं का इंतजार है. फिर भी यहां के प्रतिभावान 13 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.

इन खिलाड़ियों का चयन (Photo Credit; ETV Bharat) 13 खिलाड़ियों का चयन जसराना इलाके में हाल ही में एक कॉलेज में 6वीं जिला एथलेटिक्स जूनियर मीट और राष्ट्रीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं. इस प्रतियोगिता के जरिए 13 खिलाड़ियों को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित होने वाली 20वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिए चयन किया गया है. इस खिलाड़ी अलग-अलग शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं. फिरोजाबाद के 'होनहार' (Photo Credit; ETV Bharat) ऊबड़-खाबड़ मैदान में मेहनत को मजबूर ये खिलाड़ी राजा का ताल गांव के समीप चमेली बाग स्थित एक कॉलेज के खेल मैदान में तैयारी करते हैं, जो देख-रेख के अभाव में काफी ऊबड़-खाबड़ है, साथ ही इनमें किसी तरह का कोई ट्रैक भी नहीं है. श्यामवीर दद्दा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ट्रस्ट इनका मार्गदर्शन करता है. बताया गया कि यह ट्रस्ट 60 से 70 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और 12 ट्रेनर इन बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, जो रोजाना 6 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है. फिरोजाबाद के 'होनहार' (Photo Credit; ETV Bharat) सरकारी सहायता का अभाव