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जयपुर बम धमाकों की 18वीं बरसी, न्याय की राह अभी भी लंबी

हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे 'इंस्टीट्यूशनल फेलियर' बताया.

सेशन कोर्ट, जयपुर
सेशन कोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 10:53 AM IST

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Updated : May 13, 2026 at 11:19 AM IST

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जयपुर : 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों की आज 18वीं बरसी है. इन धमाकों में 71 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जबकि 185 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस आतंकी हमले के मामले में सेशन कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है. मुख्य ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन धमाकों के दिन बरामद लाइव बम के अलग मामले में हाल ही में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपियों के वकील मिनाज उल हक ने बताया कि दिसंबर 2019 में जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सेफुर्रहमान और एक अन्य को मुख्य धमाकों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने इन्हें आईपीसी, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई थी, जबकि पांचवें आरोपी शाहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने इन धमाकों को भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ बड़ी साजिश माना था.

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वहीं, 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मुख्य ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे 'इंस्टीट्यूशनल फेलियर' बताया. कोर्ट ने सबूतों में हेराफेरी और फेब्रिकेशन का भी आरोप लगाया और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को घटना से जोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा. इसके बाद पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां अपील अभी भी लंबित है.

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धमाकों के दिन चांदपोल बाजार के रामचंद्र मंदिर के पास एक लाइव बम बरामद हुआ था, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया. इस अलग मामले में अप्रैल 2025 में स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सेफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया. अदालत ने 8 अप्रैल 2025 को इन चारों को यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार : हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने दो दोषियों की जमानत और सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी है, जिससे वे जेल में ही रहेंगे. आज 18 साल बीत जाने के बावजूद जयपुर बम कांड में पूर्ण न्याय अभी भी बाकी है. पीड़ित परिवार मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि लाइव बम मामले में सजा हो चुकी है, जिसकी अपील भी हाइकोर्ट में लंबित है.

16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके

  1. 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ. इसमें 1 महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल
  2. दूसरा बम धमाका बड़ी चौपड़ के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई साथ ही 27 लोग घायल हुए.
  3. तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए थे.
  4. चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ. इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए.
  5. पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ. इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए.
  6. छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ. इनमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए.
  7. सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ. इसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए.
  8. आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ. इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए.
  9. नौवें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी. बम में रात 9 बजे का टाइमर सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया.
Last Updated : May 13, 2026 at 11:19 AM IST

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