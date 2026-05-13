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जयपुर बम धमाकों की 18वीं बरसी, न्याय की राह अभी भी लंबी

जयपुर : 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों की आज 18वीं बरसी है. इन धमाकों में 71 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जबकि 185 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस आतंकी हमले के मामले में सेशन कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है. मुख्य ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन धमाकों के दिन बरामद लाइव बम के अलग मामले में हाल ही में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपियों के वकील मिनाज उल हक ने बताया कि दिसंबर 2019 में जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सेफुर्रहमान और एक अन्य को मुख्य धमाकों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने इन्हें आईपीसी, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई थी, जबकि पांचवें आरोपी शाहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने इन धमाकों को भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ बड़ी साजिश माना था.

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वहीं, 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मुख्य ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे 'इंस्टीट्यूशनल फेलियर' बताया. कोर्ट ने सबूतों में हेराफेरी और फेब्रिकेशन का भी आरोप लगाया और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को घटना से जोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा. इसके बाद पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां अपील अभी भी लंबित है.

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