भजनपुरा में 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने कहा- "इलाज में हुई लापरवाही, बच सकती थी जान"
भजनपुरा में 18 वर्षीय युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
Published : March 24, 2026 at 11:27 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी का उत्तर-पूर्वी जिले में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है. भजनपुरा इलाके में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात एक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई इस घटना ने पूरे सुभाष विहार इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. घटना के बाद जहां एक ओर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
सुभाष विहार स्थित कृष्णा मंदिर के पास युवक पर चाकू से हमला
पुलिस के अनुसार, यह घटना 23 और 24 मार्च 2026 की मध्यरात्रि की है पुलिस को सूचना मिली कि भजनपुरा थाना अंतर्गत नॉर्थ घोंडा के सुभाष विहार स्थित कृष्णा मंदिर के पास एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंचती, लहूलुहान हालत में घायल युवक को उसके परिजन आनन-फानन में जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल ले जा चुके थे हालांकि, अस्पताल में उपचार के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया.
परिजनों नें जेपीसी अस्पताल पर लगाया बड़ी लापरवाही के आरोप
मृतक के परिजनों का कहना है सूचना मिली कि किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है परिजनों के अनुसार, जब वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब वह जीवित था. मृतक के भाई ने रोते हुए बताया, हम उसे जिंदा अस्पताल लेकर आए थे उसके शरीर से खून बह रहा था और उसका कान भी कटा हुआ था हमने बार-बार डॉक्टरों को घाव दिखाए, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया और डॉक्टरों की इसी लापरवाही की वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा इस आरोप के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंची. क्राइम सीन से खून के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है. भजनपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर संख्या 129/26 दर्ज की है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है आरोपियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात,पुलिस गश्त बढ़ी
इस हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है .
मामले पर पुलिस ने दी पूरी जानकारी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23/24.03.2026 की दरमियानी रात को, PS भजनपुरा में चाकू मारने की एक घटना की सूचना मिली. कृष्णा मंदिर, सुभाष विहार, नॉर्थ घोंडा के पास घटनास्थल पर पहुँचने पर पता चला कि घायल को उसके परिवार वाले पहले ही JPC अस्पताल ले जा चुके थे. पीड़ित जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल भेज दिया गया है. PS भजनपुरा में धारा 103(1) BNS के तहत FIR संख्या 129/26 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. इस अपराध में शामिल आरोपियों का पता लगाने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं.
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