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भोजपुर में युवक की हत्या से सनसनी, देर रात दुर्गा पूजा घूमने गया था लड़का

दुर्गा पूजा घूमने गए शख्स की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव का है, जहां शुक्रवार की रात दुर्गा पूजा घूमने आए 18 वर्षीय युवक की हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

दुर्गा पूजा घूमने गए शख्स की गोली मारकर हत्या