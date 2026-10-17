भोजपुर में युवक की हत्या से सनसनी, देर रात दुर्गा पूजा घूमने गया था लड़का
भोजपुर में दुर्गा पूजा घूमने आए युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से युवक की मौत हो गई. रिपोर्ट- आलोक
Published : October 17, 2026 at 6:51 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव का है, जहां शुक्रवार की रात दुर्गा पूजा घूमने आए 18 वर्षीय युवक की हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
दुर्गा पूजा घूमने गए शख्स की गोली मारकर हत्या
गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद गांव समेत आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है.
गोली मारकर आरोपी बाइक सवार बदमाश फरार
मृतक की पहचान अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी कुंदन सिंह के 18 वर्षीय पुत्र शांतनु कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार शांतनु शुक्रवार को दुर्गा पूजा घूमने के लिए पवना गांव स्थित अपनी मौसी माला देवी के घर आया था. शुक्रवार की रात वह अपने मौसेरे भाई साहिल कुमार और अन्य लड़कों के साथ दुर्गा पूजा का मेला घूमने जा रहा था. इसी दौरान बाइक सवार तीन हथियारबंद बदमाशों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए.
पीछे से बाइक पर आए तीन बदमाशों ने मारी गोली
मृतक के मौसेरे भाई साहिल कुमार ने बताया कि शांतनु दशहरा घूमने के लिए पवना गांव आया था. शुक्रवार की रात मूर्ति देखने के बाद वे लोग लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए और शांतनु को गोली मारकर फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी शांतनु को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस
फिलहाल युवक को गोली क्यों और किसने मारी इसकी जानकारी या सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है. पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है. परिजनों के आरोपों और शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.
''पुलिस गश्ती के बाद लौट गई थी. इसके बाद गोली लगने की सूचना मिली, तो पुलिस दोबारा घटनास्थल पर पहुंची. युवक को गोली क्यों मारी गई, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.''- मंजू देवी, पवना थाना
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