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मौत के बाद 18 वर्षीय सुरिंदर कौर ने दी चार लोगों को नई जिंदगी, सड़क हादसे में गई थी जान

चंडीगढ़ः सड़क हादसे में 18 साल की उम्र में सुरिंदर कौर की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनके परिवार के एक फैसले ने चार दूसरे मरीजों के लिए जिंदगी और रोशनी की उम्मीद जगा दी. मोहाली के खरड़ के गांव तेउर की रहने वाली सुरिंदर कौर को 23 अगस्त को सड़क हादसे के बाद PGIMER चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. जांच और जरूरी मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 अगस्त को उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया.

बेटी के अंगदान का फैसला लेना आसान नहीं थाः इस मुश्किल समय में उनकी मां संतोष कौर ने बेटी के अंगदान का फैसला लिया. परिवार के लिए यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने माना कि सुरिंदर को वापस तो नहीं लाया जा सकता, मगर उसके अंग किसी और की जिंदगी बचा सकते हैं. PGIMER में सुरिंदर की दोनों किडनी, अग्न्याशय (पेनक्रियाज) और कॉर्निया निकाले गए. एक किडनी और अग्न्याशय का एक साथ 31 वर्षीय मरीज में ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि दूसरी किडनी 15 वर्षीय मरीज को दी गई. दोनों कॉर्निया से दो अन्य मरीजों को रोशनी मिलने की उम्मीद है.

13 घंटे चली सर्जरीः 31 वर्षीय मरीज का ऑपरेशन काफी जटिल था. डॉक्टरों के अनुसार उनकी मां द्वारा सात साल पहले दी गई किडनी का ट्रांसप्लांट फेल हो चुका था. शरीर की कई प्रमुख नसों में रुकावट के कारण डायलिसिस के विकल्प भी सीमित थे. पूरी सर्जरी करीब 13 घंटे चली, जबकि अलग-अलग मेडिकल टीमों ने लगभग 18 घंटे तक लगातार काम किया.