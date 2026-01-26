ETV Bharat / state

देश के लिए फांसी को चुना, हाथ में गीता और जुबां पर वंदे मातरम.. कहानी खुदीराम बोस की

कैसे हुई चूक?: 30 अप्रैल 1908 को रात 8:30 बजे मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में रोजाना होने वाले इनडोर गेम खत्म हुआ तो दो अंग्रेज महिलाएं मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी ग्रेस कैनेडी घोड़े की एक बग्घी में सवार हुईं. ये बग्घी भी किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती-जुलती थी. ऐसे में निशाना गलत लग गया और दोनों महिलाओं की मौत हो गई, जबकि बग्घी चालक संगत दुसाध घायल हो गया.

एक चूक और बदल गया इतिहास: उस पूरी योजना के तहत एक बग्घी पर बम फेंका गया लेकिन यहां एक बड़ी चूक हो गई. जिस बग्घी को निशाना बनाया गया, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी ग्रेस कैनेडी सवार थीं. कुछ ही घंटों में दोनों महिलाओं की मौत हो गई. यह घटना 'मुजफ्फरपुर बम कांड' के नाम से जानी जाती है.

किंग्सफोर्ड को भेजा गया मुजफ्फरपुर: अंग्रेजों को खतरे का अंदेशा हो चुका था. किंग्सफोर्ड को कलकत्ता से हटाकर बिहार के मुजफ्फरपुर भेज दिया गया लेकिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की यह चाल भी पता चल गई. बदले की इस योजना के लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया. दोनों गुप्त मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंचे. एक ने अपना नाम रखा 'हरेन सरकार' और दूसरा ने 'दिनेश रॉय'.

किंग्सफोर्ड को मारने की बनी प्लानिंग: असल में अदालत परिसर में क्रांतिकारियों की पिटाई का विरोध करने पर किंग्सफोर्ड ने महज 15 साल के सुनील सेन को 15 कोड़े मारने का आदेश दिया. हर कोड़े के साथ सेन के मुंह से सिर्फ एक ही नारा निकला 'वंदे मातरम'. यह खबर आग की तरह फैली और तमाम क्रांतिकारियों ने तय कर लिया कि किंग्सफोर्ड को किसी भी कीमत पर सजा दी जाएगी.

क्रूर मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड: साल था 1908, जब कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस एच. किंग्सफोर्ड की क्रूरता से लोग परेशान थे. वह अंग्रेजी हुकूमत के ऐसे अफसर थे, जो क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात थे. उनके फैसलों ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे युवाओं के दिलों में नफरत भर दी थी. ऐसे में उसी साल एक ऐसी घटना हुई, जिसने क्रांतिकारियों के गुस्से को ज्वालामुखी में बदल दिया.

मुजफ्फरपुर: भारत माता के वीर सपूत खुदीराम बोस देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में खुशी-खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था. हालांकि उनकी जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था लेकिन कर्मभूमि बिहार का मुजफ्फरपुर बना. आज जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो एक बार फिर अपने उनकी वीरता याद आ रही है. हालांकि नई पीढ़ी अपने वीर शहीद को भूलने लगी है.

खुदीराम गिरफ्तार, प्रफुल्ल ने खुद को मारी गोली: मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए. उधर, मोकामा स्टेशन पर घिरे प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली. अंग्रेज सिपाही उनका कटा हुआ सिर जेल में बंद खुदीराम बोस के पास पहचान के लिए ले गए. कहा जाता है कि खुदीराम ने उस कटे सिर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था.

फांसी और अदालत का ऐतिहासिक जवाब: 13 जून 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई. जज ने उनसे पूछा, 'क्या तुम इस फैसले का मतलब समझते हो?' इस पर खुदीराम का जवाब सुनकर अदालत सन्न रह गई. उन्होंने कहा, 'हां, मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूं. अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं.'

शहीद खुदीराम बोस चौक (ETV Bharat)

खुदीराम बोस को कब हुई फांसी?: 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई. उन्होंने हंसते-हंसते हुए भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया. शहादत से पहले उनके हाथ में गीता थी और जुबान पर वंदे मातरम के नारे थे. महज 18 साल की छोटी उम्र में वह देश के लिए कुर्बान हो गए. कहा जाता है कि जिस जल्लाद ने उन्हें फांसी दी, वह इसके लिए तैयार नहीं था. बाद में वह काफी देर तक रोता रहा.

खुदीराम की अर्थी क्यों थी खास?: वहीं 18 साल की उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस की शवयात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. उनके बलिदान को नमन करते हुए लोगों ने उनकी अर्थी पर फूलों की बारिश की. शवयात्रा के दौरान 'वंदे मातरम' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. वहीं, बाद में बंगाल के लोगों ने उन्हें 'शहीद' का दर्जा दिया. इसके साथ ही 'एक बार विदाय दे मां..' जैसे लोकप्रिय बंगाली गीत भी लिखे गए.

जहां इतिहास रचा, वहां अब चिकन मार्केट: पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर के जिस कंपनी बाग इलाके में खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अंग्रेजों की बग्घी पर बम फेंका था, आज वह चिकन और मटन मार्केट में तब्दील हो चुका है. सिविल कोर्ट की दीवार से सटा खुदीराम बोस का एक स्मारक जरूर है, जिस पर लिखा है 'भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस का स्मारक स्थल'.

मटन शॉप (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित खनन विभाग का कार्यालय, जहां कोर्ट में 21 मई से 13 जुलाई 1908 के बीच खुदीराम बोस की पेशियां हुईं, आज उसी कोर्ट के कटघरे की जगह टॉयलेट बना दिया गया है और लकड़ी के अवशेष बोरे में भरकर रख दिए गए हैं.

कहां है 3000 पन्नों की केस डायरी?: मुजफ्फरपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील हुई थी. वहां करीब 3000 पन्नों की केस डायरी पेश की गई लेकिन फैसला बरकरार रहा. वहीं आजादी के बाद यह केस डायरी कोलकाता के किसी म्यूजियम में रखी गई, लेकिन आज कोई नहीं जानता कि वह कहां है? हालांकि स्मृतियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील एसके झा इस मामले को लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र लिख चुके हैं.

"खुदीराम बोस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे. उन्होंने सबसे कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका. हमारी मांग है कि खनन विभाग की इमारत को ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए और केस डायरी को मुजफ्फरपुर लाया जाए."- एसके झा, मानवाधिकार कार्यकर्ता सह अधिवक्ता, सिविल कोर्ट

कौन थे खुदीराम बोस?: शहीद खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी गांव में हुआ था. कायस्थ परिवार से आने वाले खुदीराम के पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और उनकी माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था. नौंवीं कक्षा की पढ़ाई के बाद वह स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े. 1905 में बंगाल के विभाजन (बंग-भंग) के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था.

ये भी पढ़ें: