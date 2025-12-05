ETV Bharat / state

शिमला में 18 वर्षीय युवती ने युवक पर लगाया रेप का आरोप, प्रेमी ने गर्भवती होने के बाद तोड़ा था रिश्ता

रामपुर बुशहर: महिलाओं-बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसी बीच राजधानी शिमला से एक नया मामला सामने आया है, जहां 18 साल की युवती ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

युवती ने पुलिस को बताया कि वो शिमला की रहने वाली है और जुब्बल क्षेत्र का रहने वाला युवक पिछले दो वर्षों से उसे धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बना रहा था. युवती के अनुसार, इन संबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई है, जिसके बाद आरोपी ने उससे दूरी बना ली. उससे बातचीत करना बंद कर दिया और शादी से इनकार कर दिया. पीड़िता ने कहा कि इस व्यवहार से वो मानसिक रूप से बेहद परेशान है. पीड़िता ने अब पुलिस से उसे न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है और आरोपी को सख्त सजा दिलवाने की मांग की है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. DSP नरेश शर्मा ने जानकारी दी कि 'आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पूरे प्रकरण में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.'