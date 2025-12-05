ETV Bharat / state

शिमला में 18 वर्षीय युवती ने युवक पर लगाया रेप का आरोप, प्रेमी ने गर्भवती होने के बाद तोड़ा था रिश्ता

शिमला में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

युवती ने युवक पर लगाया रेप का आरोप
युवती ने युवक पर लगाया रेप का आरोप (ETV Bharat)
रामपुर बुशहर: महिलाओं-बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसी बीच राजधानी शिमला से एक नया मामला सामने आया है, जहां 18 साल की युवती ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

युवती ने पुलिस को बताया कि वो शिमला की रहने वाली है और जुब्बल क्षेत्र का रहने वाला युवक पिछले दो वर्षों से उसे धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बना रहा था. युवती के अनुसार, इन संबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई है, जिसके बाद आरोपी ने उससे दूरी बना ली. उससे बातचीत करना बंद कर दिया और शादी से इनकार कर दिया. पीड़िता ने कहा कि इस व्यवहार से वो मानसिक रूप से बेहद परेशान है. पीड़िता ने अब पुलिस से उसे न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है और आरोपी को सख्त सजा दिलवाने की मांग की है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. DSP नरेश शर्मा ने जानकारी दी कि 'आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पूरे प्रकरण में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.'

तीन साल में आए इतने मामले

हिमाचल में बढ़ता महिला अपराध चिंता का विषय बनता जा रहा है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में तीन साल में दुष्कर्म के 1011 मामले दर्ज किए गए हैं. अपराध के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार राज्य में तीन साल की अवधि में 31 अक्टूबर तक 1011 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ. इनमें से 818 मामलों में जांच के बाद उन्हें न्यायालय में भेजा गया है. दुष्कर्म के कुल 29 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है. साथ ही 102 मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं.

