रायपुर में 18 साल की युवती ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट
रायपुर पुलिस युवती की मां को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, आशंका है कि इसी डर से युवती ने घटना को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 8, 2026 at 7:35 AM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत अमलीडीह के मारुति रेजिडेंसी में रहने वाली 18 साल की युवती ने बुधवार दोपहर घर में आत्महत्या कर ली. घर के दूसरे कमरे में मृतका की दादी भी मौजूद थी. इसी दौरान युवती ने इस घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी लगने के बाद परिजन युवती को 112 के जरिए अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया.
सुसाइड नोट में निजी कारणों का उल्लेख
पुरानी बस्ती सीएसपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि 18 साल की राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया है. जिसमें मृतका ने निजी कारणों का उल्लेख किया है.
मृतका के पिता के खिलाफ एनडीपीएस का मामला, फरार
सीएसपी ने यह भी बताया कि मंदिर हसौद थाने में मृतका के पिता महेंद्र पटेल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लेकिन वह फरार चल रहे हैं. कई बार उन्हें गिरफ्तारी वारंट भेजा गया था. उसी के संबंध में पूछताछ करने के मृतका की मां को मंदिरहसौद थाने ले जाया गया था.
मां को पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए
परिजनों ने आशंका जताई कि मृतका की मां को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया होगा. लेकिन सुसाइड नोट में पुलिस को ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है. परिजनों ने बताया कि मंदिरहसौद थाने के 2 पुरुष आरक्षक और एक महिला आरक्षक घर पहुंचे थी. पुलिस ने मृतका की मां से कहा कि उनके पति महेंद्र पटेल के खिलाफ करीब 3 साल पुराना एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है. इस संबंध में पूछताछ करने के लिए मंदिरहसौद थाना ले जा रहे हैं. उनके खिलाफ चार बार गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. इसी दौरान युवती ने इस घटना को अंजाम दिया.