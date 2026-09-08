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हांसी में 18 हड़ताली सफाई कर्मचारी गिरफ्तार, काम में बाधा डालने पर पुलिस ने की कार्रवाई

हांसी में 18 हड़ताली सफाई कर्मचारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन और हड़ताली कर्मचारी आमने-सामने आ गए हैं. 34 दिन से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पुलिस ने 18 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं. सफाई कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने यह कार्रवाई की है. हिरासत में लिए गए कर्मचारियों का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाकर गया, अब थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. 34 दिनों से जारी है अनिश्चितकालीन हड़तालः नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले 34 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी कर्मचारी ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है. उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी. हिरासत में लिए गए 18 कर्मचारियों को पहले नारनौंद ले जाया गया था और बाद में उन्हें नहीं छोड़ा गया. हड़ताल के दौरान यह पहला मामला दर्ज होने की बात सामने आई है. कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांगः सफाई कर्मचारी जिला प्रधान बलजीत सिंह ने सरकार पर ज्यादती करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "कर्मचारियों की मांगें जायज हैं. गिरफ्तारी से कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है." कर्मचारियों का कहना है कि "सरकार चाहे जितने कर्मचारियों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन जब तक लिखित में आदेश जारी नहीं होता, हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी."