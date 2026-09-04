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हिमाचल सचिवालय में 18 सीनियर असिस्टेंट को मिला प्रमोशन, अब संभालेंगे सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II की जिम्मेदारी

हिमाचल सचिवालय में प्रमोशन ( ETV Bharat )