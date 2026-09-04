हिमाचल सचिवालय में 18 सीनियर असिस्टेंट को मिला प्रमोशन, अब संभालेंगे सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II की जिम्मेदारी
पदोन्नत कर्मचारियों को हिमाचल सचिवालय में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II, क्लास-II (नॉन-गजेटेड) के पद पर नियुक्त किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 11:39 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से प्रशासनिक कार्यों का अहम हिस्सा संभाल रहे सीनियर असिस्टेंट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कार्मिक विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 18 सीनियर असिस्टेंट को सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं. पदोन्नति के साथ ही इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और अब वे सचिवालय में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II के रूप में प्रशासनिक दायित्व संभालेंगे.
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक, यह पदोन्नति नियमित आधार पर और तत्काल प्रभाव से लागू होगी. पदोन्नत कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II, क्लास-II (नॉन-गजेटेड) के पद पर नियुक्त किया गया है. यह पद लेवल-12 के पे मैट्रिक्स, यानी 43,000 से 1,36,000 रुपये के वेतनमान में है. इसके अलावा नियमानुसार 2400 रुपये प्रतिमाह का स्पेशल पे भी देय होगा.
इन 18 सीनियर असिस्टेंट को मिली पदोन्नति
कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों में सतींदर कुमार, मीना कुमारी, राकेश कुमार वर्मा, विक्रांत, रमन शर्मा, अश्वनी कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, कृष्ण गोपाल शर्मा, राकेश चंद, बलजीत कुमार, राजेश कुमार, नरेश कुमार, अंजना ठाकुर, नरेंद्र, मान सिंह, बलदेव राज और संजीव शर्मा शामिल हैं.
दो साल की प्रोबेशन अवधि रहेगी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, पदोन्नत अधिकारी दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो. साथ ही उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर वेतन निर्धारण के लिए एफआर-22 के तहत विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा. पदोन्नति के बाद सभी संबंधित कर्मचारियों को तत्काल इस विभाग में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, इन कर्मचारियों की अलग-अलग जगह पर तैनाती के लिए पोस्टिंग ऑर्डर बाद में अलग से जारी किए जाएंगे.
यह पदोन्नति सीडब्ल्यूपी नंबर
11395/2025, नितिन चौहान एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले के अंतिम परिणाम और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले आगामी निर्णय के अधीन रहेगी. आदेश कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I की ओर से जारी किया गया है.
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