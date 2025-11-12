ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5-11 दिसंबर तक, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांचीः झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र आहूत करने सहित कुल 18 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई.

कैबिनेट की बैठक में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि नेतरहाट स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावे मंत्रिपरिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर नियुक्त 24 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की है.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव (ईटीवी भारत)

कैबिनेट ने देश में बने तीन नये आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य और ई समन को राज्य में मान्यता दे दी है. इसके अलावे इंडिया रिजर्व के बटालियन नियुक्ति में शारीरीक दक्षता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है. इसके तहत 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट का निर्धारित किया गया है.



देसी मांगुर मछली झारखंड की राजकीय मछली घोषित

कैबिनेट ने देसी मांगुर मछली को राज्य का राजकीय मछली घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है. इसके तहत इस मछली को संरक्षित किया जाएगा. कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी प्रदान की है. वहीं गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी गई है. इसके अलावे गारंटी मोचन निधि के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से जारी अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई.