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यूपी में निवेशकों के लिए बड़ा मौका, पीपीपी मॉडल पर प्रदेश में बनेंगे 18 प्रीमियम बस स्टेशन

निवेशकों को परिवहन अवसंरचना के साथ-साथ रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश का अवसर मिलेगा.

पीपीपी मॉडल पर बनेंगे प्रिमियम बस स्टेशन.
पीपीपी मॉडल पर बनेंगे प्रिमियम बस स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:52 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के परिवहन ढांचे को आधुनिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने पीपीपी मॉडल के तहत फेज-2 में प्रदेश के 18 आधुनिक प्रीमियम बस स्टेशनों और वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए टेंडर इनवाइट किए हैं. इसके जरिए निवेशकों को परिवहन अवसंरचना के साथ-साथ रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश का अवसर मिलेगा.

यूपीएसआरटीसी के अफसरों के मुताबिक इन परियोजनाओं में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावनाएं हैं. प्रस्तावित बस स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त होने के साथ शहरों के प्रमुख और व्यावसायिक स्थानों पर डेवलप किए जाने की योजना है. इससे बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ संबंधित शहरों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.

योजना में 90 वर्ष तक की कंसेशन अवधि शामिल है. निवेशकों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परियोजनाओं में रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस और मल्टीप्लेक्स जैसी गतिविधियों के लिए कॉमर्शियल स्पेस डेवलप किए जाएंगे. इससे बस स्टेशन केवल आवागमन के केंद्र न रहकर आधुनिक ट्रांजिट-कमर्शियल हब के रूप में विकसित हो सकेंगे.

अधिकारियों ने बताया कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 को दोपहर दो बजे तक निर्धारित की गई है. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि टेंडर दस्तावेज उत्तर प्रदेश ई-टेंडर पोर्टल ( http://etender.up.nic.in/ ) पर देखे जा सकते हैं.

इन 18 जगहों के लिए टेंडर : अकबरपुर, अमेठी, बदायूं, भिनगा, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोला, सिधौली, माती, उन्नाव, हैदरगढ़, नहटौर, सराय अकिल, बादशाहपुर, तरवा, पीलीभीत और निचलौल.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पर बस स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं. यहां पर यात्रियों को सभी तरह की सुविधा मिलेंगी. पीपीपी मॉडल पर कई बस स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं और कई जिलों में बस स्टेशन के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है.

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