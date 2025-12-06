ETV Bharat / state

यूपी में 5 करोड़ लोगों को प्री-डायबिटीज, जानिए कैसे पता करें और शुगर होने से बचें?

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ (18 प्रतिशत) लोग इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया (प्री-डायबिटीज) की गिरफ्त में आ चुके हैं. अगर ये आगामी पांच सालों में न संभले तो इनमें से पचास प्रतिशत लोगों में शुगर यानी डायबिटीज होने की सौ प्रतिशत संभावना है.

कानपुर: कहा जाता है, शुगर एक लाइलाज बीमारी है. हालांकि, अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो शुगर को नियंत्रित रखते हुए स्वस्थ जीवन जीने बातें चिकित्सक कहते हैं. कुछ दिनों पहले ही शुगर को लेकर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की ओर से आई इन डायब रिपोर्ट के आंकड़ों ने चिकित्सकों को चौंका दिया है.

यूपी में 4.8 प्रतिशत लोगों को शुगरः हिंद इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर (मेडिसिन) डॉ. अजय तिवारी ने बताया प्री-डायबिटीक आप हैं या नहीं, इसकी तीन प्रकार से जांच 35 साल की उम्र पर पहुंचते ही करा लेनी चाहिए. खाली पेट शुगर का लेवल 100 और खाने के बाद अगर 140 तक है तो आप स्वस्थ हैं. अगर इससे अधिक तो दिक्कत है. इसी तरह एचबीवनएसी का स्तर 5.6 से अधिक है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए. डायबिटीज जांच के बाद बेहद सतर्क होकर खाएं-पीएं. उन्होंने कहा, देश में शुगर पीड़ितों का आंकड़ा कुल आबादी का 11.9 प्रतिशत है. जबकि उत्तर में 4.8 प्रतिशत लोग शुगर के शिकार हैं.

सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एन्ड अवेयरनेस ऑफ़ डायबिटीज की ओर से आयोजित कार्यशाला में मौजूद डॉक्टर्स (ETV Bharat)

शुगर होने का मुख्य कारणः डॉ. अजय तिवारी ने बताया कि आईसीएमआर की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना छह से आठ घंटे तक की नींद नहीं पूरी कर रहा तो उसे शुगर होने की संभावना अधिक है. इसी तरह किन्हीं कारणों से सुबह का नाश्ता नहीं करने वालों में शुगर बढ़ने की संभावना 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.

इसे भी पढ़ें- कहीं आपके लाडले को तो नहीं है शुगर?; ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक ने दिए सुझाव, स्विट्जरलैंड की एजुकेटर ने बताए लक्षण