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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 18 यात्री लिफ्ट में फंसे, दरवाजा तोड़कर निकाले गये

कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने कहा कि क्षमता से अधिक लोग सवार होने के कारण लिफ्ट बीच में ही फंस गई, जिससे उसमें मौजूद 18 लोग अंदर ही कैद हो गए. लिफ्ट के अचानक रुक जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और वे घबराहट में चीखने-चिल्लाने लगे. शोर सुनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने तत्परता दिखाई और लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

तकनीकी खराबी का कारण हुई परेशानी: पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. जल्दी पहुंचने की होड़ में क्षमता से अधिक लोग एक साथ लिफ्ट के भीतर घुस गए. तकनीकी गड़बड़ी के कारण लिफ्ट न तो ऊपर गई और न ही नीचे आई, बल्कि बीच में ही लॉक हो गई. लिफ्ट के भीतर फंसे लोग काफी देर तक परेशान रहे और बटन दबाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला.

रेलवे की टीम मौके पर नहीं पहुंची: हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी घटना के दौरान रेलवे का कोई भी कर्मचारी या तकनीकी टीम मौके पर नहीं पहुंची. यात्रियों ने इस संबंध में किसी भी अधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि लिफ्ट की क्षमता मात्र 15 व्यक्तियों की थी, लेकिन उसमें 18 लोग सवार हो गए थे.