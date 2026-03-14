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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 18 यात्री लिफ्ट में फंसे, दरवाजा तोड़कर निकाले गये

स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने बताया कि लिफ्ट की क्षमता 15 लोगों की है, लेकिन इसमें 18 लोग पहुंच गये थे.

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क्षमता से अधिक लोग सवार हो गये थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 7:15 PM IST

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कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने कहा कि क्षमता से अधिक लोग सवार होने के कारण लिफ्ट बीच में ही फंस गई, जिससे उसमें मौजूद 18 लोग अंदर ही कैद हो गए. लिफ्ट के अचानक रुक जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और वे घबराहट में चीखने-चिल्लाने लगे. शोर सुनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने तत्परता दिखाई और लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

तकनीकी खराबी का कारण हुई परेशानी: पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. जल्दी पहुंचने की होड़ में क्षमता से अधिक लोग एक साथ लिफ्ट के भीतर घुस गए. तकनीकी गड़बड़ी के कारण लिफ्ट न तो ऊपर गई और न ही नीचे आई, बल्कि बीच में ही लॉक हो गई. लिफ्ट के भीतर फंसे लोग काफी देर तक परेशान रहे और बटन दबाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला.

रेलवे की टीम मौके पर नहीं पहुंची: हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी घटना के दौरान रेलवे का कोई भी कर्मचारी या तकनीकी टीम मौके पर नहीं पहुंची. यात्रियों ने इस संबंध में किसी भी अधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि लिफ्ट की क्षमता मात्र 15 व्यक्तियों की थी, लेकिन उसमें 18 लोग सवार हो गए थे.

रेलवे की संपत्ति को नुकसान: स्टेशन सुप्रीटेंडेंट अवधेश द्विवेदी ने बताया, ओवरलोडिंग के बाद यात्रियों ने लिफ्ट के साथ कुछ तकनीकी छेड़खानी की, जिससे वह बंद हो गई. यात्रियों द्वारा लिफ्ट का दरवाजा तोड़ना रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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KANPUR CENTRAL STATION
18 PEOPLE TRAPPED AFTER LIFT STUCK
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