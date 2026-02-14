ETV Bharat / state

जबलपुर में सुहागलो की मिठाई खाकर 18 लोग बीमार, फूड सेफ्टी विभाग कर रहा सैंपल की जांच

भेड़ाघाट की रहने वाली आरती पटेल अपने दो छोटे मासूम बच्चों के साथ अस्पताल में बैठी हैं. वह कहती हैं, यहीं पर सभी ने सुहागन के प्रसाद में बंटने वाला मीठा खाया था. जैसे ही लोगों ने यह मीठा खाया सभी को उल्टी-दस्त होना शुरू हो गया. उल्टी-दस्त का इलाज कराने के लिए हम अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे. गिरने की वजह से जो चोट लगी उसके चलते वह कोमा में चले गए हैं. उनको इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भेजा गया है.

जबलपुर: जबलपुर के भेड़ाघाट में एक परिवार ने सुहागलो का कार्यक्रम आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में स्थानीय बीकानेर राजस्थानी स्वीट से मिठाई खरीदी गई थी. इस मिठाई को खाने के बाद 18 लोग बीमार हो गए. सभी को डॉक्टर फूड प्वाइजनिंग की शिकायत बता रहे हैं. इनमें से एक शख्स हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर के लिए रेफर किया गया है. इस मामले कहीं कोई शिकायत नहीं की गई है.

आरती के रिश्तेदार रोहित पटेल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि सुहागलो पूजा के ठीक पहले भेड़ाघाट चौराहे पर स्थित बीकानेर राजस्थान स्वीट से 4 किलो मिठाई खरीदी गई थी. इसी को खाने के बाद सभी को उल्टी दस्त शुरू हुए. रोहित पटेल ने बताया कि अभी तक इस मामले में परिवार की ओर से किसी ने कहीं शिकायत नहीं की है क्योंकि सभी लोग इलाज में लगे हुए हैं.

जबलपुर शहर में तो खाद्य विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई करता रहता है लेकिन यहां के दूर-दराज के इलाकों में नजर नहीं रख पाती क्योंकि खाद्य विभाग के पास भी स्टाफ की कमी है. ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासनिक अमला जागता है लेकिन सामान्य जांच की खाना पूर्ति करने के बाद आमतौर पर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है. ऐसे मामलों में ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नो हो सके.

क्या होती है सुहागलो की पूजा, क्या है इससे जुड़ी परंपरा

सुहागलो की पूजा में हिंदू धर्म की महिलाएं संकटा माता की पूजा करती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. पूजा में सुहागन स्त्रियां सुहाग से जुड़ी चीजें जैसे- चूड़ी, बिंदी, माहुर और सिंदूर माता को चढ़ाती हैं. पूजा के बाद इसे आपस में बांट लिया जाता है. पूजा में कोई पुरोहित नहीं बुलाया जाता बल्कि महिलाएं ही खुद इकट्ठा होकर यह पूजा करती हैं. इसमें जो प्रसाद दिया जाता है उसे पति और पत्नी को खाकर खत्म करना होता है. उसे बांटा नहीं जाता. जबलपुर के आसपास इस पूजा में गुड़, चना और मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है. यह पूजा पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है.

खाद्य विभाग की कार्रवाई

जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया "इस घटना की किसी ने कोई शिकायत नहीं की है. लेकिन जैसे ही यह मामला मेरी जानकारी में आया हमने भेड़ाघाट स्थित बीकानेर राजस्थान स्वीट की मिठाई का सैंपल लिया है. मिठाई की जांच करवाई जा रही है. इस घटना से जुड़े हुए ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं. कुछ लोगों का इलाज चल रहा है."