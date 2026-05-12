झुंझुनू में बेटियों के जन्म पर 18 नवप्रसूताओं का सम्मान, बेबी किट भेंट
जिला प्रशासन ने बीडीके अस्पताल में मनाया गया बेटी जन्मोत्सव और माता सम्मान समारोह.
Published : May 12, 2026 at 4:13 PM IST
झुंझुनू: जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राजकीय भगवान दास खेतान (बीडीके) अस्पताल की जनाना विंग में बेटी जन्मोत्सव एवं माता सम्मान समारोह किया. इसमें नवजात बेटियों की माताओं को सम्मानित कर बेटी जन्म को उत्सव के रूप में मनाया गया.
जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, एसडीएम कौशल्या विश्नोई, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला एवं पीएमओ डॉ. जितेंद्र भांभू ने 18 नवप्रसूताओं को बेबी किट भेंट किए. अधिकारियों ने माताओं से कहा कि बेटियां समाज की शक्ति हैं. उनके जन्म को खुशी के साथ मनाना सकारात्मक सोच का प्रतीक है. समारोह में तीन ऐसी महिलाएं शामिल थीं, जिनकी दूसरी संतान भी बेटी हुई.
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जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने कहा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है. हर बेटी को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए. न्यौला ने कहा, नवप्रसूताओं को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. बेटियों के जन्म को उत्सव बनाना जेंडर अनुपात सुधारने और बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है. सम्मानित प्रसूता नाजिया ने कहा, इस कार्यक्रम से उन्हें और परिवार को बेहद अच्छा लगा. भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और बढ़ें, जिससे हर परिवार बेटी को आशीर्वाद समझे. इधर, वन विभाग के डीएफओ की ओर से सभी प्रसूताओं को मां के नाम पर एक-एक पौधा भी भेंट किया, ताकि पर्यावरण संरक्षण और बेटी सशक्तिकरण को जोड़ा जा सके.
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