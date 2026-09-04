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हमीरपुर में 18 माह की बच्ची की मौत; पानी की टंकी में डूबने से गई जान, घर के आंगन में खेल रही थी

चिकित्सक डॉ. दिलीप ने बताया कि परिजनों ने बताया कि बच्ची करीब डेढ़ घंटे पहले पानी में डूब गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 11:10 PM IST

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हमीरपुर : कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम 18 माह की बच्ची की टंकी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी. घटना की जानकारी होने पर परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. दिलीप ने बताया कि परिजन बच्ची को शाम करीब साढ़े सात बजे अस्पताल लेकर आए थे. अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजनों ने बताया कि बच्ची करीब डेढ़ घंटे पहले पानी में डूब गई थी. उसे अस्पताल लाने से पहले कोई प्राथमिक उपचार या सीपीआर नहीं दिया गया था. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची की मौत पानी में डूबने से होना बताया गया है. परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए लिखित में दिया है. अस्पताल की ओर से आवश्यक रिपोर्ट तैयार की गई है.

परिजनों के मुताबिक, कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशन निषाद की 18 माह की बेटी शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे घर के आंगन में खेल रही थी. आंगन में एक टंकी रखी थी, जिसमें पानी भरा हुआ था. खेलते समय बच्ची टंकी में मुंह के बल गिर गई. किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी.


बच्ची काफी देर तक न दिखने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाशी के दौरान बच्ची टंकी में मिली. परिजन बच्ची को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराया है.

कुरारा थाना प्रभारी प्रिंस दीक्षित ने बताया कि घटना की सूचना अभी थाने में प्राप्त नहीं हुई है. सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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