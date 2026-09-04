ETV Bharat / state

हमीरपुर में 18 माह की बच्ची की मौत; पानी की टंकी में डूबने से गई जान, घर के आंगन में खेल रही थी

हमीरपुर : कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम 18 माह की बच्ची की टंकी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी. घटना की जानकारी होने पर परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. दिलीप ने बताया कि परिजन बच्ची को शाम करीब साढ़े सात बजे अस्पताल लेकर आए थे. अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजनों ने बताया कि बच्ची करीब डेढ़ घंटे पहले पानी में डूब गई थी. उसे अस्पताल लाने से पहले कोई प्राथमिक उपचार या सीपीआर नहीं दिया गया था. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची की मौत पानी में डूबने से होना बताया गया है. परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए लिखित में दिया है. अस्पताल की ओर से आवश्यक रिपोर्ट तैयार की गई है.

परिजनों के मुताबिक, कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशन निषाद की 18 माह की बेटी शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे घर के आंगन में खेल रही थी. आंगन में एक टंकी रखी थी, जिसमें पानी भरा हुआ था. खेलते समय बच्ची टंकी में मुंह के बल गिर गई. किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी.