राजस्थान में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, कई रेंजों में नए चेहरे, जोधपुर कमिश्नर भी बदले
पुलिस महकमे में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के देर रात तबादले हुए.
Published : July 15, 2026 at 7:13 AM IST
जयपुर : राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी करते हुए पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार राज्य के विभिन्न रेंज, पुलिस आयुक्तालय, अपराध शाखा, सतर्कता, यातायात, गृह रक्षा, एसीबी और जिला पुलिस इकाइयों में 18 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची में वरिष्ठ स्तर से लेकर जिला पुलिस अधीक्षकों तक कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं. सरकार का मकसद पुलिस प्रशासन को और असरदार बनाना और अलग-अलग यूनिट में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना माना जा रहा है.
पालीवाल गृह रक्षा के महानिदेशक, जोधपुर कमिश्नर बदले : तबादला आदेश के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पालीवाल को महानिदेशक और कमांडेंट जनरल, गृह रक्षा नियुक्त किया गया है. वहीं, मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस (यातायात) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार ने जोधपुर कमिश्नर रहे शरत कविराज को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), अपराध शाखा नियुक्त किया है. वहीं, राजेंद्र सिंह को आईजी, सतर्कता, जयपुर बनाया गया है. महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अंशुमन भोमिया को पुलिस आयुक्त, जोधपुर नियुक्त किया गया है.
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कई रेंज और पुलिस मुख्यालय में भी बदलाव : कैलाश चंद बिश्नोई को आईजी, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण नियुक्त किया गया है. वहीं, डॉ. प्रीति चंद्रा को आईजी, भरतपुर रेंज बनाया गया है. डॉ. रवि को आईजी, अजमेर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदीप मोहन शर्मा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन), जयपुर पुलिस आयुक्तालय नियुक्त किया गया है. माना जा रहा है कि राजधानी में यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
कई जिलों के एसपी भी बदले : तबादला सूची में जिला स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं. राजेश कुमार कांवट को पुलिस अधीक्षक, बालोतरा बनाया गया है. बी. आदित्य को पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ नियुक्त किया गया है. पंकज यादव को पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पी.डी. नित्या को पुलिस अधीक्षक, एसीबी, जोधपुर नियुक्त किया गया है. रमेश को पुलिस अधीक्षक, सीबी (ह्यूमन राइट्स एंड वीकर सेक्शंस), पुलिस मुख्यालय जयपुर लगाया गया है. नरेंद्र सिंह मीणा को कमांडेंट, 10वीं बटालियन आरएसी, बीकानेर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.