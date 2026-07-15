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राजस्थान में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, कई रेंजों में नए चेहरे, जोधपुर कमिश्नर भी बदले

राजस्थान सचिवालय ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी करते हुए पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार राज्य के विभिन्न रेंज, पुलिस आयुक्तालय, अपराध शाखा, सतर्कता, यातायात, गृह रक्षा, एसीबी और जिला पुलिस इकाइयों में 18 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची में वरिष्ठ स्तर से लेकर जिला पुलिस अधीक्षकों तक कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं. सरकार का मकसद पुलिस प्रशासन को और असरदार बनाना और अलग-अलग यूनिट में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना माना जा रहा है. पालीवाल गृह रक्षा के महानिदेशक, जोधपुर कमिश्नर बदले : तबादला आदेश के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पालीवाल को महानिदेशक और कमांडेंट जनरल, गृह रक्षा नियुक्त किया गया है. वहीं, मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस (यातायात) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार ने जोधपुर कमिश्नर रहे शरत कविराज को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), अपराध शाखा नियुक्त किया है. वहीं, राजेंद्र सिंह को आईजी, सतर्कता, जयपुर बनाया गया है. महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अंशुमन भोमिया को पुलिस आयुक्त, जोधपुर नियुक्त किया गया है. 18 आईपीएस की तबादला सूची (ETV Bharat)