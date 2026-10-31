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आबादी में घुसकर उत्पात मचाने वाले 18 हाथी चिह्नित, 6 गैंग लीडर्स को लगेंगे रेडियो कॉलर

रेडियो कॉलर लगने के बाद उनकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी. कुंभ मेले से पहले सभी छह हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी है. अधिकारियों का दावा है कि इससे हाथियों के आबादी की तरफ बढ़ने की जानकारी पहले मिल सकेगी. समय रहते लोगों को सतर्क करने के साथ जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे.

हरिद्वार के श्यामपुर, जगजीतपुर, बिलकेश्वर, चिड़ियापुर, पथरी और जंगल से सटे कई इलाकों में हाथियों की आवाजाही अक्सर देखी जाती है. खाने की तलाश में अक्सर जंगली हाथियों झुंड रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोगों का आमना सामना हाथियों से होने पर जान का खतरा पैदा हो जाता है. कुछ दिन पहले लालढांग क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने खेत में काम कर रहे किसान को पटककर मार डाला. श्यामपुर में हाईवे पर एक राहगीर की गाड़ी पर हमला कर दिया. हाथियों के हमले में लोग घायल होते हैं. मानव वन्यजीव संघर्ष जानलेवा भी साबित हो रहा है. वहीं फसलें बर्बाद होने के साथ ही घरों, गाड़ियों समेत दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है. इस टकराव में जंगली हाथियों की जान पर भी संकट बना रहता है. यह विभाग के लिए बड़ी चुनौती है.

इस समस्या से निपटने के लिए और स्थाई समाधान के लिए वन विभाग ने विशेषज्ञों को साथ लेकर टास्क फोर्स बनाई है. प्रमुख वन संरक्षक शिवालिक राजीव धीमान को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है. इसमें वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के वैज्ञानिकों के साथ वेटनरी डॉक्टर भी शामिल हैं. कई दिनों से टास्क फोर्स हरिद्वार में मौजूद थी. टीम ने कड़ी मशक्कत करके अब आबादी की ओर आने वाले 18 हाथियों की पहचान की है. इनमें से छह हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने का फैसला किया गया है. इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां मिल चुकी हैं. अगले सप्ताह विशेष टीम हरिद्वार पहुंचेगी. कुंभ मेले से पहले छह हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है.

रेडियो कॉलर लगने के बाद हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखना आसान होगा. यह उपकरण हाथी की लोकेशन बताएगा. रेडियो कॉलर के साथ ही जंगल के बाहर भी सुरक्षा की तैयारी की जा रही है. इसके लिए सोलर फेंसिंग और एलीफैंट ट्रेंच लगाने का काम चल रहा है. वन क्षेत्र में वॉच टावर बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा हाथी मित्र के रूप में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.