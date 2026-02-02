यूपी बोर्ड की परीक्षा में 18 जिले अति संवेदनशील घोषित, नकल पर नकेल कसने की तैयारी
पेपर लीक और सामूहिक नकल की आशंका वाले जिलों में शासन स्तर से मॉनिटरिंग, संवेदनशील विषयों की सूची भी जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 10:50 PM IST
प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में अति संवेदनशील जिलों की घोषणा कर दी है. इस बार परीक्षा में 18 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. इसके अलावा संवेदनशील विषयों की भी घोषणा कर दी गई है. नकल माफिया और असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने का भी फैसला किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. शासन ने जिला प्रशासन को पहले से सक्रिय होकर संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. जिन जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है उनमें पिछले वर्षों में सामूहिक नकल, पेपर लीक के प्रयास या परीक्षा के दौरान अव्यवस्था की घटनाएं सामने आई थीं. इसी आधार पर इन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है.
ये जिले घोषित हुए संवेदनशील : आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं.
शासन स्तर से होगी सख्त निगरानी : बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि संवेदनशील जिलों और विषयों की परीक्षाओं के दौरान शासन स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी. नकल माफिया और असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. गोपनीय प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और शांतिपूर्ण, नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करें.
ये विषय माने गए संवेदनशील : बोर्ड ने कुछ विषयों को भी संवेदनशील श्रेणी में रखा है, जिनकी परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी.
- 18 फरवरी 2026: प्रथम पाली में हाई स्कूल हिंदी, द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट हिंदी सामान्य
- 19 फरवरी 2026: द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र की परीक्षा है.
- 20 फरवरी 2026: प्रथम पाली में हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान, द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट अंग्रेजी.
- 21 फरवरी 2026: प्रथम पाली में हाई स्कूल गृह विज्ञान, द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट इतिहास.
- 23 फरवरी 2026: प्रथम पाली में हाई स्कूल अंग्रेजी, द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित.
- 24 फरवरी 2026 : द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी.
- 25 फरवरी 2026: प्रथम पाली में हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र की परीक्षा होगी.
- 26 फरवरी 2026: द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट भूगोल की परीक्षा होगी.
- 27 फरवरी 2026 : प्रथम पाली में हाई स्कूल गणित और द्वितीय पाली में भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी.
यह भी पढ़ें : इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि 3 दिन और बढ़ी, अब 4 फरवरी तक होंगे एग्ज़ाम