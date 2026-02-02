ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड की परीक्षा में 18 जिले अति संवेदनशील घोषित, नकल पर नकेल कसने की तैयारी

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में अति संवेदनशील जिलों की घोषणा कर दी है. इस बार परीक्षा में 18 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. इसके अलावा संवेदनशील विषयों की भी घोषणा कर दी गई है. नकल माफिया और असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने का भी फैसला किया गया है.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. शासन ने जिला प्रशासन को पहले से सक्रिय होकर संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. जिन जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है उनमें पिछले वर्षों में सामूहिक नकल, पेपर लीक के प्रयास या परीक्षा के दौरान अव्यवस्था की घटनाएं सामने आई थीं. इसी आधार पर इन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है.

ये जिले घोषित हुए संवेदनशील : आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं.

शासन स्तर से होगी सख्त निगरानी : बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि संवेदनशील जिलों और विषयों की परीक्षाओं के दौरान शासन स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी. नकल माफिया और असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. गोपनीय प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी.